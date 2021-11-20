تسجيل
11:02 GMT20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية �2020 3، نوفمبر 2020

    أمريكا تتهم هاكرز إيرانيين بتهديدهما مواطنيها خلال انتخابات الرئاسة 2020‏

    © Sputnik . Dmitry Parshin
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1047076480_0:170:2837:1765_1200x675_80_0_0_40b96d784f29130d95c54b4f0a8f2fc6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111201050757820-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-2020/

    اتهمت وزارة العدل الأمريكية اثنين من المتسللين الإيرانيين بتورطهما في حملة تضليل استهدفت ‏الناخبين الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.‏

    وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أرسل كل من سيد كاظمي وسجاد كاشيان رسائل بريد إلكتروني للناخبين الديمقراطيين في ولاية فلوريدا، والتي هددوهم فيها بإيذاءهم جسديا إذا لم يصوتوا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب بيان رسمي من وزارة العدل الأمريكية.

    هاكرز
    © AFP 2021 / THOMAS SAMSON
    "هاكرز" يخترقون شركة إنترنت كبيرة في إسرائيل ويستولون على بيانات "حساسة"
    وتابع البيان أنه عندما وقع الحادث لأول مرة، عقد مدير المخابرات الوطنية الأمريكية مؤتمرا صحفيا لتحذير الناخبين من رسائل البريد الإلكتروني.

    كما يُزعم أن سيد كاظمي وسجاد كاشيان حاولا اختراق 11 موقعا إلكترونيا لتسجيل الناخبين ومعلوماتهم، كما تزعم وزارة العدل الأمريكية أنهما نجحا في تنزيل معلومات أكثر من 100000 ناخب في ولاية فلوريدا، بل ربما قاموا أيضا بحملة تضليل عبر موقع "فيسبوك"، وزعموا من خلالها أنهم متطوعين مع  جماعة "براود بويز" المتطرفة، وروجوا أن لديهم أدلة على أن الحزب الديمقراطي الأمريكية يخطط لاستغلال نقاط الضعف الأمنية في أنظمة الانتخابات لتحرير بطاقات الاقتراع عبر البريد.

    وأضاف بيان وزارة العدل الأمريكية أن جهود سيد كاظمي وسجاد كاشيان توجت للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما حاولوا اختراق شبكة شركة إعلامية أمريكية، لكنهم لم ينجحوا لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر الشركة في الوقت المناسب.

    وقال مساعد المدعي العام، ماثيو جي. أولسن في بيان له أن "مزاعم الهاكرز الإيرانيين توضح كيفية عمل حملات التضليل الأجنبية وتسعى للتأثير على الرأي العام الأمريكي".

    وصرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنهم يعتقدون أن الهاكرز الإيرانيين موجودين حاليا في إيران، مما يشير إلى أنهما قد لا يواجهان السلطات في أي وقت قريب، كما أن وزارة العدل لم تربط أفعالهم بشكل مباشر بالحكومة الإيرانية.

    انظر أيضا:

    خبير أردني: "لم ينجح أحد" تلك نتيجة اختبار الأحزاب في الانتخابات الأردنية لعام 2020
    روسيا ترد على مزاعم الاستخبارات الأمريكية بشأن مساعدة ترامب في انتخابات 2020
    نائب ترامب: فخور بأنني صدقت على نتائج الانتخابات الرئاسية 2020
    وثائق تكشف: ترامب ضغط على وزارة العدل الأمريكية لتغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية
    ترامب: سنرفع قريبا "قضايا كبيرة" تظهر عدم دستورية انتخابات 2020
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نموذج يعرض زيًا للمصمم الأسترالي J'Aton في معرض فيكتوريا الوطني خلال أسبوع الموضة في ملبورن، أستراليا 16 نوفمبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    إنفوجرافيك... معلومات عن مدرعات بي إم 2 الروسية
    معلومات عن مدرعات "بي إم بي 2" الروسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك