بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يسعى لتشكيل جيش موحد

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد لا يسعى لتشكيل جيش أوروبي موحد، وإن كان من الضروري أن يمتلك القدرة على نشر قوات بشكل جماعي في ظروف معينة.