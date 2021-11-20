مصرع 17 شخصا وفقدان أكثر من 100 آخرين إثر فيضانات جنوبي الهند

لقي 17 شخصا مصرعهم، وفُقد أكثر من مئة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب ولاية أندرا برديش جنوبي الهند، في حين نشرت هيئة الكوارث فرقا حول الولاية من أجل انتشال العالقين.

القاهرة - سبوتنيك . وذكرت شبكة "أن دي تي في" الهندية، اليوم السبت، أنه تم الإبلاغ عن وفاة 17 شخصا، وفقدان 100 آخرين على الأقل، في الفيضانات التي عقبت الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية أندرا برديش، موضحة أن فيديوهات أظهرت المئات من الحجاج في معبد مدينة تيروباتي، محاصرين بين الفيضانات القوية.

وأشار الموقع إلى أن المئات من المواطنين في المدن المختلفة عالقين داخل الفيضانات في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه تم انتشال جثث من حافلات جرفتها الفيضانات، ومن المرجح عدم التمكن من إنقاذ 12 شخصا آخرين عالقين داخل حافلات أخرى، الأمر الذي يرجح زيادة حصيلة الوفيات بشكل كبير.

كما تسببت الفيضانات جراء الأمطار التي لم تتوقف منذ الخميس الماضي، في تدمير عشرات الطرق، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية وإشارات المرور والمنازل الخاصة للمواطنين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء فيضانات مدمرة في ولاية كيرالا جنوبي البلاد، حيث جرفت المياه المنازل.

وكانت قوات من الجيش الهندي قد شاركت في عمليات الإنقاذ، لاسيما مع حدوث انهيارات أرضية مميتة جراء الفيضانات.

وفي عام 2018، تسببت فيضانات في ولاية كيرالا، في وفاة نحو 400 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين.