نائب رئيس الشاباك السابق: مسؤولون عن "الإخفاق الأمني" في قضية "جاسوس" منزل غانتس

قال يسرائيل حسون، نائب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" السابق، اليوم الأحد، إن الجهاز الاستخباراتي مسؤول عن "الإخفاق الأمني" في قضية "جاسوس إيران" في منزل بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن حسون أن جهاز الشاباك يتحمل مسؤولية الإخفاق الأمني خاصة مع عدم إجراء أي تفتيش أو فحص جنائي بعد تعيين "الجاسوس" والذي يقوم بأعمال تنظيف منزل غانتس نفسه.

פרשת הריגול בביתו של גנץ | ישראל חסון, לשעבר סגן ראש השב"כ, אצל @razibarcay: "השב"כ לקח אחריות על כך שלא התבצעה בדיקה לאחר שהעובד מונה. גם אם הוא לא נושא באחריות המלאה לתקלה, אני יכול להבטיח שהיא תילמד" — גלצ (@GLZRadio) November 21, 2021

ويشار إلى أن إسرائيل أعلنت، أول أمس الجمعة، عن مناقشة وبحث قضية "جاسوس إيران" الذي تم الكشف عنه داخل منزل وزير الدفاع، الجنرال بيني غانتس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، رام بن باراك، دعوته إلى لجنة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة الإخفاق الأمني ​​الذي تم اكتشافه في منزل غانتس.

פרשת הריגול בביתו של שר הביטחון גנץ: יו"ר ועדת החוץ והביטחון בכנסת, רם בן ברק, יכנס בימים הקרובים את הוועדה לדיון בכשל האבטחה שהתגלה@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) November 19, 2021

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" قد اعترف بفشله في توفير الحماية الكاملة للجنرال بيني غانتس، وتحمله المسئولية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سابق في جهاز الموساد أن هناك حالة من الفشل الذريع خاصة فيما يتعلق بالسجل الجنائي للجاسوس الموجود داخل منزل الجنرال بيني غانتس، مؤكدا أنه كان من الضروري استبعاد هذا الرجل، ومن المخطرة الحقيقية وجوده داخل منزل وزير الدفاع الإسرائيلي.

والجاسوس الإيراني، هو مواطن إسرائيلي بالأساس، يدعى عومري غورن جوروكبسكي، وكان يعمل منذ سنوات في الخدمات المنزلية والنظافة داخل منزل الوزير، وعرض نفسه كجاسوس يمكنه زراعة برامج داخل حاسوب غانتس لصالح جهات إيرانية، وبالفعل التقط لهم صورا داخل المنزل.

وذكرت شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن غورين البالغ من العمر 37 عاما، تواصل مع مجموعة محسوبة على إيران تدعى "بلاك شادو"، نظير مبلغ من المال.

ووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن المتهم استخدم تطبيق "تلغرام" في التواصل مع "بلاك شادو" التي عرفتها الصحافة الإسرائيلية على أنها مجموعة قرصنة، ثم عرض عليهم زراعة برمجية "الدودة" الخبيثة في حاسوب وزير الدفاع، ما يمكنهم من اختراقه.

ومع ذلك، استطاعت السلطات الإسرائيلية اعتقاله بعد أيام من تواصله مع المجموعة، وقبل أن يتمكن من إرسال أي معلومة حساسة، وأرجع الشاباك نجاحه في توقيف غورن في الوقت المناسب إلى الإجراءات الأمنية المشددة وبروتوكولات ومعدات أمن المعلومات المثبتة في منزل غانتس، والتي لم تمكن غورن من الاطلاع على المواد السرية أو إرسالها.

العامل يمتلك سجلا إجراميا، حيث اعتقل 14 مرة وأدين 4 مرات بالسجن لفترات مختلفة، فيما استلهم الفكرة بعد نشر تقارير إعلامية حول تنفيذ "بلاك شادو" هجمات إلكترونية ضد أهداف إسرائيلية.

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