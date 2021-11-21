سفير الصين لدى أمريكا: بكين ليست جزءا من مشكلات العالم

قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة تشين قانغ، إن الصين ستظل عضوا موثوقا به في النظام العالمي، مشيرا إلى أن بكين ليست جزءا من مشكلات العالم وإنما هي جزء من أي جهود لإيجاد الحلول.

جاء ذلك خلال مشاركته في حوار افتراضي مع أعضاء مجلس إدارة معهد بروكينغز، يوم الخميس الماضي، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد.

سفير #الصين لدى #الولايات_المتحدة: الصين ليست جزءا من مشكلات العالم لكنها جزء من الحلولhttps://t.co/lt2dzjDSsL pic.twitter.com/a7UN4Y56Nb — CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 21, 2021

ولفتت الشبكة إلى قول تشين قانغ، إن الصين تريد العمل مع الآخرين من أجل عالم أكثر تطورا وأكثر سلاما، مشيرا إلى أن بكين تسهم في حل الأزمات العالمية بأساليب حكيمة.

وتابع السفير الصيني إن التحديات التي تواجهها الصين متنوعة، مشيرا إلى أن بكين تبذل قصارى جهدها للمساعدة، مضيفا: "الصين ليست جزءا من المشكلات العالمية بل هي جزء من الحلول".

وقال تشين إن الصين تعمل على دفع التنمية العالمية بكل الطرق ومنها مبادرة الحزام والطريق، التي حظيت باستجابة 141 دولة و32 منظمة دولية وتهدف إلى انتشال نحو 40 مليون شخص من براثن الفقر.

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