مطار جلال آباد شرقي أفغانستان يستقبل أول رحلة طيران مدني منذ 20 عاما

استقبل مطار جلال آباد في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان أول رحلة طيران مدنية منذ 20 عامًا، استُخدم خلالها كقاعدة عسكرية للقوات الأمريكية، حيث هبطت فيه اليوم طائرة مساعدات إنسانية إيرانية.

كابول - سبوتنيك. وأعلن مكتب حاكم ولاية ننغرهار، مولوي محمد داوود مزمل، في بيان، أن "أول رحلة مدنية هبطت في مطار جلال آباد منذ 20 عامًا، حيث وصلت طائرة مساعدات إنسانية قادمة من إيران إلى المطار".

وأعلن قائد شرطة ولاية ننغرهار، مولوي ندا محمد نديم، أمس السبت، خلال لقائه القنصل العام الإيراني في جلال آباد، مجيد صدّيقي، إن "مطار جلال آباد مستعد لتسيير جميع الرحلات الداخلية والدولية بعد إزالة العقبات الأمنية والفنية، وسيبدأ تسيير الرحلات قريبًا".

وأضاف نديم أن أفغانستان ستبدأ تلقي المساعدات الإنسانية القادمة من إيران عبر مطار جلال آباد.

وكانت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية] أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان؛ وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو 20 عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.

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