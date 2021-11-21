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أمين عام "التعاون الخليجي": تطاول اللبنانيين على الدول الخليجية مرفوض
أمين عام "التعاون الخليجي": تطاول اللبنانيين على الدول الخليجية مرفوض
شدد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، على رفض المجلس لأي تطاول على الدول الخليجية من الجانب اللبناني. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال الحجرف: "لا نقبل أي تطاول على الدول الأعضاء في المجلس، من جهات لبنانية".ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التطاول على الدول الخليجية بأنه سعي لتحقيق مكاسب سياسية محلية.وكانت أزمة دبلوماسية قد اندلعت بين لبنان والدول الخليجية، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن، طردت السعودية على أثرها السفير اللبناني واستدعت سفيرها في بيروت وتبعتها دول خليجية.ورفض وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، دعوات بالاستقالة، قائلا إنه "لن يستقيل ولم يغير موقفه"، فيما رفض كذلك الاعتذار عن تصريحاته، بينما كرر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، دعوته إليه بتحكيم ضميره، وشدد أن الحكومة واجهت ظروفا أصعب بعد مواقفه الشخصية قبل دخوله الوزارة.وحول ملف إيران النووي، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن تحقيق أي تقدم في ملف إيران النووي مرهون بمشاركة دول الخليج العربي.وقال: "لا يمكن التوصل لحل بشأن الملف النووي الإيراني، دون إشراك ​دول الخليج​ العربي، في ​مفاوضات فيينا​".وطالب أمين عام التعاون الخليجي بضرورة أن تتضمن مفاوضات فيينا أشياء أخرى غير ملفها النووي، قائلا: "يجب أن تشمل المفاوضات مع إيران، برامجها الصاروخية وسلوكها في المنطقة".** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20200714/إيران-ترد-على-تصريحات-الحجرف-وتوجه-دعوة-بشأن-العدوان-السعودي-على-اليمن-1045996686.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, السعودية

أمين عام "التعاون الخليجي": تطاول اللبنانيين على الدول الخليجية مرفوض

09:38 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 10:55 GMT 24.11.2021)
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
شدد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، على رفض المجلس لأي تطاول على الدول الخليجية من الجانب اللبناني.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال الحجرف: "لا نقبل أي تطاول على الدول الأعضاء في المجلس، من جهات لبنانية".
عباس موسوي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2020
إيران ترد على تصريحات الحجرف وتوجه دعوة بشأن "العدوان السعودي على اليمن"
14 يوليو 2020, 10:16 GMT
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التطاول على الدول الخليجية بأنه سعي لتحقيق مكاسب سياسية محلية.
وكانت أزمة دبلوماسية قد اندلعت بين لبنان والدول الخليجية، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن، طردت السعودية على أثرها السفير اللبناني واستدعت سفيرها في بيروت وتبعتها دول خليجية.
ورفض وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، دعوات بالاستقالة، قائلا إنه "لن يستقيل ولم يغير موقفه"، فيما رفض كذلك الاعتذار عن تصريحاته، بينما كرر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، دعوته إليه بتحكيم ضميره، وشدد أن الحكومة واجهت ظروفا أصعب بعد مواقفه الشخصية قبل دخوله الوزارة.
وحول ملف إيران النووي، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن تحقيق أي تقدم في ملف إيران النووي مرهون بمشاركة دول الخليج العربي.
وقال: "لا يمكن التوصل لحل بشأن الملف النووي الإيراني، دون إشراك ​دول الخليج​ العربي، في ​مفاوضات فيينا​".
وطالب أمين عام التعاون الخليجي بضرورة أن تتضمن مفاوضات فيينا أشياء أخرى غير ملفها النووي، قائلا: "يجب أن تشمل المفاوضات مع إيران، برامجها الصاروخية وسلوكها في المنطقة".
** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك
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