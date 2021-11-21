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https://arabic.sputniknews.com/20211121/الحرس-الثوري-يكشف-عن-صفعات-وجهها-للأمريكيين-في-الخليج-لم-يعلن-عنها-من-قبل-1050763966.html
الحرس الثوري يكشف عن "صفعات" وجهها للأمريكيين في الخليج.. لم يعلن عنها من قبل
الحرس الثوري يكشف عن "صفعات" وجهها للأمريكيين في الخليج.. لم يعلن عنها من قبل
كشف قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، عن تلقي الأمريكيين العديد من الصفعات في الخليج خلال الاشتباكات مع البحرية... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T10:40+0000
2021-11-21T12:34+0000
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ونقلت وكالة فارس، ظهر اليوم الأحد، عن الأدميرال تنكسيري كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين، والتي أكد خلالها أن بحرية الحرس الثوري الإيراني قامت بتسديد 9 صفعات للأمريكيين لا تُنسى لهم، وأنهم أدركوا سيادة إيران البحرية.وأوضح تنكسيري أن بحرية الحرس الثوري سقط فيها 9 مقاتلين في معارك مختلفة ومباشرة مع الأمريكيين، بهدف الدفاع عن سيادة إيران في الخليج، مشيرا إلى أنه لم يعلن عن بعض هذه الاشتباكات في وسائل الإعلام، دون ذكره السبب وراء عدم الإفصاح عن هذه الاشتباكات مع الجانب الأمريكي.وفي السياق نفسه، أفاد الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، بأن 3 سفن جديدة ستنضم إلى القوة البحرية للحرس خلال العام الإيراني الحالي، وهي سفينتي "الشهيد سليماني والشهيد ناظري"، وسفينة ثالثة مزودة بصواريخ دفاعية.وأوضح قائد القوات البحرية للحرس الثوري، أن سفينة "الشهيد قاسم سليماني" (قائد الحرس الثوري السابق) بطول 65 مترا، وهي قيد التصنيع من قبل وزارة الدفاع والحرس الثوري معا، في حين يبلغ طول سفينة "الشهيد ناظري" 55 مترا.وأما عن السفينة الثالثة، فقد أوضح قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن شركة معرفية ستقوم بصناعتها وهي مزودة بصواريخ (أرض- جو)، مشيرا إلى أن مدياتها تبلغ 300 كيلومترا، وتتميز بأنه يمكنها حمل المروحية على متنها، في وقت تبلغ سرعتها 35 عقدة.ويذكر أن الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري السابق، قد اغتيل برفقة أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي، في غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني 2020.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211120/انضمام-سفن-جديدة-إلى-القوة-البحریة-للحرس-الثوری-ما-علاقتها-بقاسم-سلیمانی-1050761814.html
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العالم, الأخبار, إيران

الحرس الثوري يكشف عن "صفعات" وجهها للأمريكيين في الخليج.. لم يعلن عنها من قبل

10:40 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 12:34 GMT 21.11.2021)
© AFP 2021 / -صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني
صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / -
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كشف قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، عن تلقي الأمريكيين العديد من الصفعات في الخليج خلال الاشتباكات مع البحرية الإيرانية.
ونقلت وكالة فارس، ظهر اليوم الأحد، عن الأدميرال تنكسيري كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين، والتي أكد خلالها أن بحرية الحرس الثوري الإيراني قامت بتسديد 9 صفعات للأمريكيين لا تُنسى لهم، وأنهم أدركوا سيادة إيران البحرية.
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
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وأوضح تنكسيري أن بحرية الحرس الثوري سقط فيها 9 مقاتلين في معارك مختلفة ومباشرة مع الأمريكيين، بهدف الدفاع عن سيادة إيران في الخليج، مشيرا إلى أنه لم يعلن عن بعض هذه الاشتباكات في وسائل الإعلام، دون ذكره السبب وراء عدم الإفصاح عن هذه الاشتباكات مع الجانب الأمريكي.
وفي السياق نفسه، أفاد الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، بأن 3 سفن جديدة ستنضم إلى القوة البحرية للحرس خلال العام الإيراني الحالي، وهي سفينتي "الشهيد سليماني والشهيد ناظري"، وسفينة ثالثة مزودة بصواريخ دفاعية.
وأوضح قائد القوات البحرية للحرس الثوري، أن سفينة "الشهيد قاسم سليماني" (قائد الحرس الثوري السابق) بطول 65 مترا، وهي قيد التصنيع من قبل وزارة الدفاع والحرس الثوري معا، في حين يبلغ طول سفينة "الشهيد ناظري" 55 مترا.
وأما عن السفينة الثالثة، فقد أوضح قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن شركة معرفية ستقوم بصناعتها وهي مزودة بصواريخ (أرض- جو)، مشيرا إلى أن مدياتها تبلغ 300 كيلومترا، وتتميز بأنه يمكنها حمل المروحية على متنها، في وقت تبلغ سرعتها 35 عقدة.
ويذكر أن الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري السابق، قد اغتيل برفقة أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي، في غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني 2020.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
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