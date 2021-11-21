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https://arabic.sputniknews.com/20211121/بينيت-بعد-عملية-القدس-أمرت-قوات-الأمن-بالاستعداد-لأي-سيناريو-1050764408.html
بينيت بعد عملية القدس: أمرت قوات الأمن بالاستعداد لأي سيناريو
بينيت بعد عملية القدس: أمرت قوات الأمن بالاستعداد لأي سيناريو
أمر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، القوات الشرطية والعسكرية بالاستعداد لأي سيناريو، وذلك على خلفية العملية المزدوجة في مدينة القدس... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T11:55+0000
2021-11-21T11:55+0000
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ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، شارك فيها عائلة القتيل الإسرائيلي حزنها، داعيا إلى الصلاة لشفاء الجرحى، حيث في وقت سابق من اليوم، نُفذت عملية مزدوجة، قتل خلالها إسرائيلي وأصيب ثلاثة أخرين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.وشدد بينيت على أنه أوعز أو أمر أجهزة الأمن الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لأي سيناريو محتمل، تخوفا من وقوع عمليات إرهابية أخرى مستوحاة من هذه العملية.وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الأحد، مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة، في عملية إطلاق نار بمدينة القدس المحتلة.وذكرت القناة العبرية الـ13، أن أحد "الإرهابيين" قام بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة بمدينة القدس المحتلة، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "الإرهابي" استخدم سلاحا من طراز "كارلو" في العملية، وهو ما نفته القناة الـ12 العبرية، حيث أوضحت أنه أداة أو سلاح عادي.وبدورها، أكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، بدعوى البحث عن مساعدين لهذا "الإرهابي".وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن طواقم نجمة داوود الحمراء تقوم بمعالجة جريحين إسرائيليتين أطلق عليهما النار، حيث استهدف أحد "الإرهابيين" نقطة حرس الحدود عند بوابة السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجريحين أو الضحيتين في الثلاثينيات من عمرهما، أحدهما يعاني من إصابة خطيرة، والآخر يعاني من إصابة متوسطة. فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجريح أو المصاب الأول يعاني من إصابة قاتلة في الرأس، والآخر إصابته متوسطة، في وقت تم قتل "الإرهابي"، والذي لم تحدد الشرطة الإسرائيلية هويته، حتى الآن.وذكرت الإذاعة أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين انتشرا في المكان، فور الإعلان عن إصابة إثنين بجروح خطيرة.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك
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العالم العربي, الأخبار, العالم, إسرائيل

بينيت بعد عملية القدس: أمرت قوات الأمن بالاستعداد لأي سيناريو

11:55 GMT 21.11.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / POOL
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أمر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، القوات الشرطية والعسكرية بالاستعداد لأي سيناريو، وذلك على خلفية العملية المزدوجة في مدينة القدس المحتلة.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، شارك فيها عائلة القتيل الإسرائيلي حزنها، داعيا إلى الصلاة لشفاء الجرحى، حيث في وقت سابق من اليوم، نُفذت عملية مزدوجة، قتل خلالها إسرائيلي وأصيب ثلاثة أخرين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وشدد بينيت على أنه أوعز أو أمر أجهزة الأمن الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لأي سيناريو محتمل، تخوفا من وقوع عمليات إرهابية أخرى مستوحاة من هذه العملية.
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الأحد، مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة، في عملية إطلاق نار بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت القناة العبرية الـ13، أن أحد "الإرهابيين" قام بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة بمدينة القدس المحتلة، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.
فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "الإرهابي" استخدم سلاحا من طراز "كارلو" في العملية، وهو ما نفته القناة الـ12 العبرية، حيث أوضحت أنه أداة أو سلاح عادي.
وبدورها، أكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، بدعوى البحث عن مساعدين لهذا "الإرهابي".
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن طواقم نجمة داوود الحمراء تقوم بمعالجة جريحين إسرائيليتين أطلق عليهما النار، حيث استهدف أحد "الإرهابيين" نقطة حرس الحدود عند بوابة السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجريحين أو الضحيتين في الثلاثينيات من عمرهما، أحدهما يعاني من إصابة خطيرة، والآخر يعاني من إصابة متوسطة. 
فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجريح أو المصاب الأول يعاني من إصابة قاتلة في الرأس، والآخر إصابته متوسطة، في وقت تم قتل "الإرهابي"، والذي لم تحدد الشرطة الإسرائيلية هويته، حتى الآن.
وذكرت الإذاعة أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين انتشرا في المكان، فور الإعلان عن إصابة إثنين بجروح خطيرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك
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