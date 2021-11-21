https://arabic.sputniknews.com/20211121/رئيس-إسرائيل-يدعو-المجتمع-الدولي-لتصنيف-حماس-منظمة-إرهابية-1050766342.html

رئيس إسرائيل يدعو المجتمع الدولي لتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

رئيس إسرائيل يدعو المجتمع الدولي لتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تصنيف حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" منظمة إرهابية. 21.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-21T14:42+0000

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جاء ذلك في تغريدة كتبها يتسحاق هرتسوغ من العاصمة البريطانية لندن، التي وصلها في وقت سابق اليوم في أول زيارة رسمية له منذ تولي مهام منصبه في يوليو/ تموز الماضي.وكان هرتسوغ يعلق على الهجوم الذي نفذه فلسطيني في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة في وقت سابق اليوم، قتل على إثره إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح، إضافة إلى مقتل المنفذ.وقال رئيس إسرائيل معلقا على ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "حقيقة أن منفذ الهجوم ينتمي للذراع السياسي لحماس يلزم المجتمع الدولي بأسره الاعتراف بحماس منظمة إرهابية".وفي وقت سابق اليوم قال هرتسوغ الذي يزور برفقة زوجته ميخال لندن: إنه "ممتن لقرار الحكومة البريطانية الاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية"، معتبرا أن "هذه خطوة مهمة للغاية في الحرب على الإرهاب".وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قد أعلنت أمس الأول (الجمعة)، أنها بدأت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" "منظمة إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة، وينص على منع تقديم أي دعم للحركة الفلسطينية، وكل من يتورط في ذلك سيحكم عليه بالسجن 10 سنوات.وادعت الوزيرة البريطانية بأن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة "معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع حركة حماس أو ترتيب أي لقاءات معها أو حتى الإعراب عن دعمها.وصباح اليوم الأحد، نفذ الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس، هجوما بإطلاق نار من بندقية محلية الصنع من نوع "كارلو" أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ما أسفر عن مقتل الإسرائيلي إلياهو كاي (31 عاما)، وإصابة 3 آخرين من بينهم عنصرين في الشرطة الإسرائيلية، التي فتح عناصرها النار تجاه المنفذ فأردوه قتيلا.ولاحقا، أعلنت حركة "حماس" أن أبو شخيدم هو قيادي بالحركة من مخيم شعفاط، بالقدس الشرقية.ونعت الحركة أبو شخيدم، مؤكدة أن "جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد رادع".للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك

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