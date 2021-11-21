تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/غوتيريش-حوادث-الطرق-تقتل-شخصا-كل-24-ثانية-1050763600.html
غوتيريش: حوادث الطرق تقتل شخصا كل 24 ثانية
غوتيريش: حوادث الطرق تقتل شخصا كل 24 ثانية
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن حوادث الطرق تتسبب في مقتل شخص كل 24 ثانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي... 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:35+0000
2021-11-21T09:35+0000
العالم
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049060557_0:310:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d33f5b109b8c851954270d15ca06d0e.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد، بهذه المناسبة، والتي وجه فيها رسالة إلى كل دولة وشركة وكل مواطن أن يساهموا جميعا في دعم الجهود الرامية لجعل الطرق أكثر أمانا.وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة أن يتم التركيز على دعم جهود حماية الناس من حوادث الطرق خاصة في الدول النامية والفقيرة، مشيرا إلى أن ضحايا حوادث الطرق بها يمثلون أكثر من 90 في المئة من ضحايا حوادث الطرق في العالم أجمع.ونشر غوتيريش رسما توضيحيا يرصد ضحايا حوادث الطرق من قتلى وجرحى وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.وتشير تلك الإحصائيات إلى أن حصيلة ضحايا حوادث الطرق سنويا تصل إلى 1.3 مليون قتيل ونحو 50 مليون مصاب.يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049060557_0:118:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e2e5469adb3c467defb2c22b78ae0c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

غوتيريش: حوادث الطرق تقتل شخصا كل 24 ثانية

09:35 GMT 21.11.2021
© AP Photoحادث تصادم قطاري مترو في كوالا لمبور، ماليزيا 24 مايو 2021
حادث تصادم قطاري مترو في كوالا لمبور، ماليزيا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo
تابعنا عبر
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن حوادث الطرق تتسبب في مقتل شخص كل 24 ثانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يوافق الـ 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد، بهذه المناسبة، والتي وجه فيها رسالة إلى كل دولة وشركة وكل مواطن أن يساهموا جميعا في دعم الجهود الرامية لجعل الطرق أكثر أمانا.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة أن يتم التركيز على دعم جهود حماية الناس من حوادث الطرق خاصة في الدول النامية والفقيرة، مشيرا إلى أن ضحايا حوادث الطرق بها يمثلون أكثر من 90 في المئة من ضحايا حوادث الطرق في العالم أجمع.
ونشر غوتيريش رسما توضيحيا يرصد ضحايا حوادث الطرق من قتلى وجرحى وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وتشير تلك الإحصائيات إلى أن حصيلة ضحايا حوادث الطرق سنويا تصل إلى 1.3 مليون قتيل ونحو 50 مليون مصاب.
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"