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مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن نسب التعافي من فيروس كورونا في دول الخليج. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:16+0000
2021-11-24T10:55+0000
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ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه بحسب إحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج، حتى أمس السبت، كان إجمالي الإصابات المؤكدة 2.527.716 إصابة.وبحسب المركز نفسه، فإن إجمالي حالات التعافي بلغت 2.500.110 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 19.549 حالة فقط.وذكر المركز أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 84.903.027 جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 98%، وقطر 99.00 %، وسلطنة عمان 98.5 %، والإمارات والكويت 99.3 %، إلا أن مملكة البحرين قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، بنسبة 99.4 %.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.
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العالم العربي, الأخبار, السعودية

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

09:16 GMT 21.11.2021 (تم التحديث: 10:55 GMT 24.11.2021)
© AP Photo / Amr Nabilمدينة جدة، السعودية يونيو 2020
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن نسب التعافي من فيروس كورونا في دول الخليج.
ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه بحسب إحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج، حتى أمس السبت، كان إجمالي الإصابات المؤكدة 2.527.716 إصابة.
وبحسب المركز نفسه، فإن إجمالي حالات التعافي بلغت 2.500.110 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 19.549 حالة فقط.
وذكر المركز أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 84.903.027 جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 98%، وقطر 99.00 %، وسلطنة عمان 98.5 %، والإمارات والكويت 99.3 %، إلا أن مملكة البحرين قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، بنسبة 99.4 %.
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