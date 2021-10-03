مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن نسب التعافي من فيروس كورونا في دول الخليج.

ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه بحسب إحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج، حتى أمس السبت، كان إجمالي الإصابات المؤكدة 2.511.254 إصابة.

📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 2 أكتوبر 2021م



🔵 2,511,254 الإصابات المؤكدة

🟢 2,480,161 حالات التعافي

🔴 19,364 حالات الوفاة (يرحمهم الله)

💉 77,370,567 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/JeMRmf2Cop — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) October 3, 2021

وبحسب المركز نفسه، فإن إجمالي حالات التعافي بلغت 2.480.161 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 19.364 حالة فقط.

وذكر المركز أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 77.370.567 جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية وسلطنة عمان 98%، وقطر والكويت 99.2 %، وفي الإمارات 99.00 %، إلا أن مملكة البحرين قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، بنسبة 99.3 %.

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