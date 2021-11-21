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وزير الخارجية العراقي يطالب بعدم تسييس ملف المهاجرين
وزير الخارجية العراقي يطالب بعدم تسييس ملف المهاجرين
طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، بإبعاد ملف مهاجري بلاده عن التسييس. 21.11.2021, سبوتنيك عربي
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وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية إن مطالبة حسين جاءت خلال لقائه مع وزير الخارجية اليونانيّ نيكوس ديندياس، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح البيان أن حسين تناول قضية المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، وجهود الحكومة العراقية لتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإعادتهم من خلال تسيير رحلات عودة طوعيّة إلى بغداد.وأفاد البيان بأن لقاء الوزيرين الذي جرى على هامش اجتماعات "حوار المنامة/17" في العاصمة البحرينية، تناول، بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين، ووسائل تعزيزها.كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون من خلال خلق فرص من شأنها أن تُحقق تطلُّعات شعبي البلدين.وأوضح البيان أن وزير الخارجية العراقي تحدث عن مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، التي كان أخرها الانتخابات.في المقابل، عبّر ديندياس عن "اهتمام بلاده بدعم العلاقات مع العراق في ضوء المشتركات التاريخية، والحضارية الراسخة".
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العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية العراقي يطالب بعدم تسييس ملف المهاجرين

12:54 GMT 21.11.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، بإبعاد ملف مهاجري بلاده عن التسييس.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية إن مطالبة حسين جاءت خلال لقائه مع وزير الخارجية اليونانيّ نيكوس ديندياس، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
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وأوضح البيان أن حسين تناول قضية المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، وجهود الحكومة العراقية لتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإعادتهم من خلال تسيير رحلات عودة طوعيّة إلى بغداد.
وأفاد البيان بأن لقاء الوزيرين الذي جرى على هامش اجتماعات "حوار المنامة/17" في العاصمة البحرينية، تناول، بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين، ووسائل تعزيزها.
كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون من خلال خلق فرص من شأنها أن تُحقق تطلُّعات شعبي البلدين.
وأوضح البيان أن وزير الخارجية العراقي تحدث عن مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، التي كان أخرها الانتخابات.
في المقابل، عبّر ديندياس عن "اهتمام بلاده بدعم العلاقات مع العراق في ضوء المشتركات التاريخية، والحضارية الراسخة".
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