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أهداف الأهلي وغزل المحلة 3-2 في الدوري المصري... فيديو
أهداف الأهلي وغزل المحلة 3-2 في الدوري المصري... فيديو
تغلب الفريق الأول بكرة القدم لنادي الأهلي المصري على نظيره فريق "غزل المحلة" في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت في ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T18:41+0000
2021-11-23T10:04+0000
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وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 ليحافظ الأهلي على صدارته في جدول ترتيب المسابقة رافعا رصيده إلى 15 نقطة فيما توقف رصيد المحلة عند النقطة 8، في جدول الدوري المصري الممتاز.وافتتح لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" أهداف المبارة في الدقيقة 9، وانتهى بذلك الشوط الأول للمبارة، وفي الشوط الثاني ثم ضاعف لاعب الأهلي بيرسي تاو جراح غزل المحلة وسجل الهدف الثاني للفريق الأحمر في بداية الشوط الثاني تحديدا عند الدقيقة 49، إلا أن لاعب المحلة عبده يحي رد سريعا وسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 57.
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الأخبار, رياضة, مجتمع, الدوري المصري الممتاز, أخبار مصر الآن

أهداف الأهلي وغزل المحلة 3-2 في الدوري المصري... فيديو

18:41 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:04 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / -
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تغلب الفريق الأول بكرة القدم لنادي الأهلي المصري على نظيره فريق "غزل المحلة" في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت في ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.
وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 ليحافظ الأهلي على صدارته في جدول ترتيب المسابقة رافعا رصيده إلى 15 نقطة فيما توقف رصيد المحلة عند النقطة 8، في جدول الدوري المصري الممتاز.
وافتتح لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" أهداف المبارة في الدقيقة 9، وانتهى بذلك الشوط الأول للمبارة، وفي الشوط الثاني ثم ضاعف لاعب الأهلي بيرسي تاو جراح غزل المحلة وسجل الهدف الثاني للفريق الأحمر في بداية الشوط الثاني تحديدا عند الدقيقة 49، إلا أن لاعب المحلة عبده يحي رد سريعا وسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 57.

​واستمر الضغط بين لاعبي الفريقين حتى سجل لاعب الأهلي أكرم توفيق هدف المحلة الثاني بهدف فى مرماه فى الدقيقة 94، وتعادل الفريقان حتى فعلها لاعب المارد الأحمر علي معلول وسجل الهدف الثالث للأهلي في الثواني الأخيرة من عمر المبارة ليفوز الأهلي في واحدة من أصعب المباريات التي لاعبها في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

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