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الخطوط الجوية العراقية: بدء اعتماد بطاقة التلقيح الدولية ضد كورونا للمسافرين من وإلى البلاد
الخطوط الجوية العراقية: بدء اعتماد بطاقة التلقيح الدولية ضد كورونا للمسافرين من وإلى البلاد
أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، بدء اعتماد بطاقة التلقيح الدولية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مع عمل مسحة للبلعوم الأنفي (بي.سي.آر)... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T11:29+0000
2021-11-22T11:29+0000
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وأضاف جليل: "بالنسبة لنا في الخطوط الجوية العراقية طبقنا اليوم الإجراءات، وأبلغنا جميع المكاتب الداخلية والخارجية بضرورة الالتزام بالموضوع"، لافتا إلى أنه "سابقا كان المطلوب من المسافرين فقط فحص البي.سي.آر ولكن بعد قرار اليوم يجب أن يحمل المسافر البطاقة الدولية للتلقيح".وتابع جليل أن "هذا الأمر سيطبق على المغادرين والوافدين ومع متطلبات بعض الدول"، مؤكدا أن "هذا القرار صدر من سلطة الطيران المدني بناء على توجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق".كانت سلطة الطيران المدني في العراق قد قررت، في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، التريث باعتماد شهادة التلقيح الدولية واستمرار العمل بفحص بي.سي.آر، الذي كان يستمر الاعتماد عليه لمدة 72 قبل السفر من وإلى البلاد.يذكر أنه، وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، فقد تجاوز إجمالي الحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا المستجد في العراق منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن، 2.070 مليون حالة، توفي من بينها 23 ألفا بفعل مضاعفات الإصابة.
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العالم العربي, الأخبار

الخطوط الجوية العراقية: بدء اعتماد بطاقة التلقيح الدولية ضد كورونا للمسافرين من وإلى البلاد

11:29 GMT 22.11.2021
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairsرحلة القاهرة - الموصل، الخطوط الجوية العراقية
رحلة القاهرة - الموصل، الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs
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أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، بدء اعتماد بطاقة التلقيح الدولية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مع عمل مسحة للبلعوم الأنفي (بي.سي.آر) للمسافرين من البلاد ابتداء من اليوم.
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وأضاف جليل: "بالنسبة لنا في الخطوط الجوية العراقية طبقنا اليوم الإجراءات، وأبلغنا جميع المكاتب الداخلية والخارجية بضرورة الالتزام بالموضوع"، لافتا إلى أنه "سابقا كان المطلوب من المسافرين فقط فحص البي.سي.آر ولكن بعد قرار اليوم يجب أن يحمل المسافر البطاقة الدولية للتلقيح".
وتابع جليل أن "هذا الأمر سيطبق على المغادرين والوافدين ومع متطلبات بعض الدول"، مؤكدا أن "هذا القرار صدر من سلطة الطيران المدني بناء على توجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق".
كانت سلطة الطيران المدني في العراق قد قررت، في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، التريث باعتماد شهادة التلقيح الدولية واستمرار العمل بفحص بي.سي.آر، الذي كان يستمر الاعتماد عليه لمدة 72 قبل السفر من وإلى البلاد.
يذكر أنه، وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، فقد تجاوز إجمالي الحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا المستجد في العراق منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن، 2.070 مليون حالة، توفي من بينها 23 ألفا بفعل مضاعفات الإصابة.
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