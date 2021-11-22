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العراق يحسم موقف الطعون المقدمة بشأن الانتخابات التشريعية
العراق يحسم موقف الطعون المقدمة بشأن الانتخابات التشريعية
استعرضت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الانتخابات التشريعية المنعقدة أخيرا، بعد مراجعة كافة الطعون. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T10:33+0000
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وقالت المفوضية في بيان، إن مجلس المفوضين استعرض موقف العملية الانتخابية بعد النظر في جميع الطعون التي قدمت إلى الهيئة القضائية للانتخابات، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.وأوضح البيان أن الطعون بلغ عددها 1436 طعنا، فيما قررت الهيئة رد 1415 من طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا ل‍مجلس المفوضين.وأضاف أنه صدر 15 قرارا لأسباب إجرائية، وترتب عليها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، فيما قبلت 6 طعون لأسباب قانونية وفنية، ما ترتب عليه إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.تواجه نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، رفضا واسعا من قبل قوى سياسية تجتمع تحت مسمى "الإطار التنسيقي"، والتي تجاوزت مطالبها إجراء عدّ وفرز يدوي شامل للأصوات إلى إلغاء النتائج وإعادة إجراء الانتخابات.أشارت النتائج إلى تصدر الكتلة الصدرية بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصل تحالف "الفتح" - أبرز الخاسرين - على 16 مقعدا فقط، وذلك بعد أن حل في انتخابات عام 2018 في المركز الثاني بحصوله، وقتها، على 48 مقعدا.وحذر مقتدى الصدر من محاولات تغيير نتائج الانتخابات، معربا عن ثقته في "نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها"، وداعيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.طالع أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك
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العالم العربي, الأخبار, أخبار العراق اليوم

العراق يحسم موقف الطعون المقدمة بشأن الانتخابات التشريعية

10:33 GMT 22.11.2021
© REUTERS / Alaa Al-Marjaniأنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021
أنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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استعرضت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الانتخابات التشريعية المنعقدة أخيرا، بعد مراجعة كافة الطعون.
وقالت المفوضية في بيان، إن مجلس المفوضين استعرض موقف العملية الانتخابية بعد النظر في جميع الطعون التي قدمت إلى الهيئة القضائية للانتخابات، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
الصدر يعلن تفكيك أحد الألوية المسلحة التابعة له
19 نوفمبر, 15:29 GMT
وأوضح البيان أن الطعون بلغ عددها 1436 طعنا، فيما قررت الهيئة رد 1415 من طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا ل‍مجلس المفوضين.
وأضاف أنه صدر 15 قرارا لأسباب إجرائية، وترتب عليها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، فيما قبلت 6 طعون لأسباب قانونية وفنية، ما ترتب عليه إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.
تواجه نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، رفضا واسعا من قبل قوى سياسية تجتمع تحت مسمى "الإطار التنسيقي"، والتي تجاوزت مطالبها إجراء عدّ وفرز يدوي شامل للأصوات إلى إلغاء النتائج وإعادة إجراء الانتخابات.
أشارت النتائج إلى تصدر الكتلة الصدرية بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصل تحالف "الفتح" - أبرز الخاسرين - على 16 مقعدا فقط، وذلك بعد أن حل في انتخابات عام 2018 في المركز الثاني بحصوله، وقتها، على 48 مقعدا.
وحذر مقتدى الصدر من محاولات تغيير نتائج الانتخابات، معربا عن ثقته في "نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها"، وداعيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
طالع أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك
نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021
نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021
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