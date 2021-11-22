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بريطانيا تتفاوض مع دول الخليج لعقد اتفاقية للتجارة الحرة
بريطانيا تتفاوض مع دول الخليج لعقد اتفاقية للتجارة الحرة
أعلن وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون، اليوم الاثنين، أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اتفاقية للتجارة الحرة. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T08:00+0000
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وذكر الوزير البريطاني خلال مؤتمر في دبي أن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهرا، بحسب "رويترز".وكشف موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري مهم لبريطانيا فعليا.وأظهرت بيانات الموقع أن قيمة الصادرات البريطانية لدول المجلس بلغت نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.وكان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف قد رحب، في أكتوبر/ تشرين الأول، بإعلان وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.ووصف الحجرف الإعلان بأنه خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20210923/مفاوضات-بين-جورجيا-والإمارات-حول-اتفاقية-التجارة-الحرة-1050233142.html
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العالم العربي, الأخبار

بريطانيا تتفاوض مع دول الخليج لعقد اتفاقية للتجارة الحرة

08:00 GMT 22.11.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / POOL
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أعلن وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون، اليوم الاثنين، أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اتفاقية للتجارة الحرة.
وذكر الوزير البريطاني خلال مؤتمر في دبي أن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهرا، بحسب "رويترز".
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وكشف موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري مهم لبريطانيا فعليا.
وأظهرت بيانات الموقع أن قيمة الصادرات البريطانية لدول المجلس بلغت نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.
وكان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف قد رحب، في أكتوبر/ تشرين الأول، بإعلان وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.
ووصف الحجرف الإعلان بأنه خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.
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