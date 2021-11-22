تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/بوتين-لـ-عون-روسيا-ملتزمة-بدعم-سيادة-لبنان-ووحدته-1050775962.html
بوتين لعون: روسيا ملتزمة بدعم سيادة لبنان ووحدته
بوتين لعون: روسيا ملتزمة بدعم سيادة لبنان ووحدته
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، هنأه فيها بعيد الاستقلال، مؤكدا دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T14:43+0000
2021-11-22T14:43+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104534/36/1045343634_0:0:2718:1537_1920x0_80_0_0_e63066671c0572b1c4045d855c07c621.jpg
وقالت الرئاسة اللبنانية، حسب ما نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن الرئيس الروسي أكد في رسالته أن "روسيا ملتزمة بدعم سيادة لبنان ووحدته".وأوضحت الرسالة أن الرئيس الروسي شدد على "عدم جواز أي تدخل خارجي في شؤون لبنان".وأضاف بوتين "بجهودنا المشتركة سنضمن مواصلة تطوير علاقات الصداقة بين روسيا ولبنان".وأشارت الرسالة إلى أن "العلاقات بين روسيا ولبنان قائمة على تقاليد الصداقة"، حيث عبر بوتين عن اطمئنانه إلى "ضمان مواصلة تطويرها لما فيه مصلحة شعبينا، ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد تلقى برقيات تهنئة بعيد الاستقلال من بعض الزعماء مثل الملك عبد الله، ملك الأردن، وأمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني.يشار إلى أن لبنان يحتفل هذه الأيام بالذكرى الثامنة والسبعون لاستقلاله، وسط أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية.وأقامت قيادة الجيش اللبناني عرضاً عسكرياً رمزياً بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدداً من قادة الأجهزة الأمنية، فيما شكلت ذكرى الاستقلال مناسبة لاجتماع الرؤساء الثلاثة في محاولة لحلّ الأزمة الحكومية. ** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104534/36/1045343634_0:0:2718:1709_1920x0_80_0_0_b9fe5cd627fab5403b347ecc4bb10f0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان

بوتين لعون: روسيا ملتزمة بدعم سيادة لبنان ووحدته

14:43 GMT 22.11.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو
الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، هنأه فيها بعيد الاستقلال، مؤكدا دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.
وقالت الرئاسة اللبنانية، حسب ما نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن الرئيس الروسي أكد في رسالته أن "روسيا ملتزمة بدعم سيادة لبنان ووحدته".
وأوضحت الرسالة أن الرئيس الروسي شدد على "عدم جواز أي تدخل خارجي في شؤون لبنان".
وأضاف بوتين "بجهودنا المشتركة سنضمن مواصلة تطوير علاقات الصداقة بين روسيا ولبنان".
وأشارت الرسالة إلى أن "العلاقات بين روسيا ولبنان قائمة على تقاليد الصداقة"، حيث عبر بوتين عن اطمئنانه إلى "ضمان مواصلة تطويرها لما فيه مصلحة شعبينا، ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد تلقى برقيات تهنئة بعيد الاستقلال من بعض الزعماء مثل الملك عبد الله، ملك الأردن، وأمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني.
يشار إلى أن لبنان يحتفل هذه الأيام بالذكرى الثامنة والسبعون لاستقلاله، وسط أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية.
وأقامت قيادة الجيش اللبناني عرضاً عسكرياً رمزياً بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدداً من قادة الأجهزة الأمنية، فيما شكلت ذكرى الاستقلال مناسبة لاجتماع الرؤساء الثلاثة في محاولة لحلّ الأزمة الحكومية. 
** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"