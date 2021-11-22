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جامعة مصرية تمنع غير المطعمين من أداء الامتحانات
جامعة مصرية تمنع غير المطعمين من أداء الامتحانات
أعلنت جامعة مصرية أنها لن تسمح للطلاب غير الحاصلين على اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد بدخول الامتحانات. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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وقال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه لن يسمح للطلاب غير المطعمين أو غير المتقدمين بتحليل pcr، بدخول امتحانات "الميدتيرم" أو الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، بحسب موقع "بوابة الأهرام"، اليوم الاثنين.وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد يمثل حماية للطلاب والمجتمع الجامعي وضمان لمواصلة العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي.أعلنت جامعة القاهرة انطلاق امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت جامعة عين شمس المصرية، البدء في تنفيذ قرارات عدم دخول الحرم الجامعي لمن لا يحمل إثبات تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.ووجّه المجلس عمداء ووكلاء الكليات وكل الجهات المعنية بضرورة متابعة تطبيق هذا القرار بلا تهاون.وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" في مصر قد أعلنت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، وكذلك منع دخول أي شخص للحرم الجامعي غير حاصل على لقاح كورونا، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية.
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العالم العربي, الأخبار

جامعة مصرية تمنع غير المطعمين من أداء الامتحانات

11:48 GMT 22.11.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAتطعيم الأطباء في بيت لحم بلقاح موديرنا ضد فيرويس كورونا، الضفة الغربية، فلسطين 3 فبراير 2021
تطعيم الأطباء في بيت لحم بلقاح موديرنا ضد فيرويس كورونا، الضفة الغربية، فلسطين 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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أعلنت جامعة مصرية أنها لن تسمح للطلاب غير الحاصلين على اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد بدخول الامتحانات.
وقال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه لن يسمح للطلاب غير المطعمين أو غير المتقدمين بتحليل pcr، بدخول امتحانات "الميدتيرم" أو الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، بحسب موقع "بوابة الأهرام"، اليوم الاثنين.
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الخطوط الجوية العراقية: بدء اعتماد بطاقة التلقيح الدولية ضد كورونا للمسافرين من وإلى البلاد
22 نوفمبر, 11:29 GMT
وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد يمثل حماية للطلاب والمجتمع الجامعي وضمان لمواصلة العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي.
أعلنت جامعة القاهرة انطلاق امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت جامعة عين شمس المصرية، البدء في تنفيذ قرارات عدم دخول الحرم الجامعي لمن لا يحمل إثبات تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ووجّه المجلس عمداء ووكلاء الكليات وكل الجهات المعنية بضرورة متابعة تطبيق هذا القرار بلا تهاون.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" في مصر قد أعلنت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، وكذلك منع دخول أي شخص للحرم الجامعي غير حاصل على لقاح كورونا، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية.
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