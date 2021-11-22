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روسيا: أول تجربة لإطلاق صواريخ من "مروحية مسيرة"
روسيا: أول تجربة لإطلاق صواريخ من "مروحية مسيرة"
أجرت روسيا أول اختبار لمروحية "ترميت" وهي مروحية عسكرية هجومية مسيرة دون طيار. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T09:21+0000
2021-11-22T09:21+0000
روسيا
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وأخبر مدير عام شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة، وكالة "سبوتنيك" بأن "التجربة الأولى تضمنت قيام المروحية المسيرة بإطلاق صواريخ موجهة مداها 6 كيلومترات".ولفت سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت"، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تم فيها إطلاق صواريخ "إس-8إل" من مروحية دون طيار يتم التحكم فيها عن بعد".​وأكد أن "صواريخ "إس-8إل" ذات عيار 80 ملم التي صنعتها شركة كلاشنيكوف، تنضوي ضمن قائمة الأسلحة الخاصة بمروحية ترميت".ووقعت وزارة الدفاع الروسية عقدا لتوريد مروحيات "ترميت" للقوات المسلحة الروسية في الصيف الماضي.وصرح أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أن "القوات المسلحة الروسية يجب أن تبدأ تستلم مروحيات "ترميت" في المستقبل القريب".وتستطيع مروحية "ترميت" أن تحمل 3 صواريخ من طراز "إس-8إل" التي تمكّنها من القضاء على أهداف ثابتة ومتحركة وفقًا لبيانات شركة "كرونشتادت"، ويتم توجيه صاروخ "إس-8إل" ليزريًا.
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روسيا, الأخبار

روسيا: أول تجربة لإطلاق صواريخ من "مروحية مسيرة"

09:21 GMT 22.11.2021
© REUTERS / WAKIL KOHSARمروحية MD530
مروحية MD530 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / WAKIL KOHSAR
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أجرت روسيا أول اختبار لمروحية "ترميت" وهي مروحية عسكرية هجومية مسيرة دون طيار.
وأخبر مدير عام شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة، وكالة "سبوتنيك" بأن "التجربة الأولى تضمنت قيام المروحية المسيرة بإطلاق صواريخ موجهة مداها 6 كيلومترات".
ولفت سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت"، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تم فيها إطلاق صواريخ "إس-8إل" من مروحية دون طيار يتم التحكم فيها عن بعد".
​وأكد أن "صواريخ "إس-8إل" ذات عيار 80 ملم التي صنعتها شركة كلاشنيكوف، تنضوي ضمن قائمة الأسلحة الخاصة بمروحية ترميت".
ووقعت وزارة الدفاع الروسية عقدا لتوريد مروحيات "ترميت" للقوات المسلحة الروسية في الصيف الماضي.
وصرح أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أن "القوات المسلحة الروسية يجب أن تبدأ تستلم مروحيات "ترميت" في المستقبل القريب".
وتستطيع مروحية "ترميت" أن تحمل 3 صواريخ من طراز "إس-8إل" التي تمكّنها من القضاء على أهداف ثابتة ومتحركة وفقًا لبيانات شركة "كرونشتادت"، ويتم توجيه صاروخ "إس-8إل" ليزريًا.
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