مصدر: منظومة "إس-550" الروسية قادرة على إسقاط مركبة الفضاء الأمريكية "إكس-37"

أكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن منظومة "إس-550" الروسية الجديدة المضادة للطائرات قادرة على إسقاط المركبة الفضائية العسكرية الأمريكية "إكس-37".

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "يتخصص نظام الدفاع الصاروخي الاستراتيجي المحمول إس-550 في تدمير الأهداف الفضائية الباليستية والمدارية، وفي المقام الأول في تدمير الرؤوس الحربية النووية للصواريخ العابرة للقارات".

وكشف المصدر، أن "الأهداف النموذجية للمنظومة تشمل طائرات الفضاء الأمريكية بدون طيار إكس-37، وكذلك وحدات تفوق سرعتها سرعة الصوت يجري تطويرها في عدة بلدان".

وبحسب تصريحات سابقة لمصدرين دفاعيين في المجمع الصناعي، سيصبح نظام إس-550 الجديد المضاد للطائرات، الذي تم تطويره على أساس إس-500 "بروموتي"، أول نظام دفاع مضاد للصواريخ والدفاع الفضائي متحرك في العالم قادر على تدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بشكل فعال.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، أن موسكو تعمل على إنشاء منظومة صاروخية للدفاع الجوي جديدة من طراز "إس - 550".

وتعد روسيا أكثر دول العالم تطورا في مجال الدفاع الجوي بصورة عامة والدفاع الصاروخي بصورة خاصة، وتمثل صواريخ إس-400 الروسية مصدر رعب للجيش الأمريكي الذي يحاول امتلاك طائرات هجومية تستطيع الإفلات منها دون جدوى.

وتسمح روسيا بتصدير منظومات من صواريخها الدفاعية "إس - 400" لعدة دول منها تركيا، التي تسبب حصولها على صواريخ "إس - 400" الروسية في أزمة مع الولايات المتحدة، التي ترفض هذه الصفقة، بينما أصبحت النسخة الأكثر تطورا إس 500 مصدر رعب للأمريكيين.

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