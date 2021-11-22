تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/طبيبة-روسية-الإفراط-في-تناول-الحبوب-يمكن-أن-يسبب-الصداع-1050770266.html
طبيبة روسية: الإفراط في تناول الحبوب يمكن أن يسبب الصداع
طبيبة روسية: الإفراط في تناول الحبوب يمكن أن يسبب الصداع
أكدت طبيبة الأعصاب ناديجدا بويارينوفا، أن الصداع يتجلى عند الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، ويمكن أن يكون أيضًا لأسباب ثانوية بسبب بعض العوامل كالتسمم... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T07:29+0000
2021-11-22T07:29+0000
منوعات
مجتمع
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104333/18/1043331886_0:31:3067:1766_1920x0_80_0_0_af57fcaaf5f468fb02934b69c32b8da9.jpg
وقالت الطبيبة: "كقاعدة عامة، من المستحيل على الشخص نفسه تحديد أسباب صداعه، فالكثير منهم لا يحاولون القيام بذلك، ولكنهم ببساطة يحاولون علاج الألم بمسكنات الألم المختلفة".وأكدت بويارينوفا أن هذا خطأ جوهري، لأنه يضيع الوقت ويؤجل التشخيص الصحيح للأمراض في الوقت المناسب، بحسب ما ذكرت صحيفة " iz".وأضافت أنه من المهم التشاور مع الطبيب لكشف الأمراض الخطيرة، لأن الصداع قد يشير إلى ورم في المخ، وأشارت إلى أنه غالبًا ما يعتمد نجاح الشفاء على سرعة التشخيص.كما قالت خبيرة العلوم الطبية إيلينا سولوماتينا، في وقت سابق، أن الصداع يمكن أن يهدد بسكتة دماغية، وحثت على استشارة اختصاصي بشكل مستعجل وعدم إهمال الحالة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104333/18/1043331886_0:0:3067:1928_1920x0_80_0_0_9ff5d9727c40621d5a930b19b968829a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, مجتمع, الأخبار

طبيبة روسية: الإفراط في تناول الحبوب يمكن أن يسبب الصداع

07:29 GMT 22.11.2021
© Fotolia / Viacheslav Iakobchukامرأة تعاني من الصداع النصفي
امرأة تعاني من الصداع النصفي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Fotolia / Viacheslav Iakobchuk
تابعنا عبر
أكدت طبيبة الأعصاب ناديجدا بويارينوفا، أن الصداع يتجلى عند الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، ويمكن أن يكون أيضًا لأسباب ثانوية بسبب بعض العوامل كالتسمم الكحولي أو الإفراط في تناول الحبوب.
وقالت الطبيبة: "كقاعدة عامة، من المستحيل على الشخص نفسه تحديد أسباب صداعه، فالكثير منهم لا يحاولون القيام بذلك، ولكنهم ببساطة يحاولون علاج الألم بمسكنات الألم المختلفة".
وأكدت بويارينوفا أن هذا خطأ جوهري، لأنه يضيع الوقت ويؤجل التشخيص الصحيح للأمراض في الوقت المناسب، بحسب ما ذكرت صحيفة " iz".
وأضافت أنه من المهم التشاور مع الطبيب لكشف الأمراض الخطيرة، لأن الصداع قد يشير إلى ورم في المخ، وأشارت إلى أنه غالبًا ما يعتمد نجاح الشفاء على سرعة التشخيص.
كما قالت خبيرة العلوم الطبية إيلينا سولوماتينا، في وقت سابق، أن الصداع يمكن أن يهدد بسكتة دماغية، وحثت على استشارة اختصاصي بشكل مستعجل وعدم إهمال الحالة.
© Sputnik10 أطعمة تسبب الصداع
10 أطعمة تسبب الصداع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
10 أطعمة تسبب الصداع
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:31 GMTشاركنا برأيك... هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة:
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق