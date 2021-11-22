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https://arabic.sputniknews.com/20211122/كوساتشوف-روسيا-لن-تستخدم-قواتها-المسلحة-للاستيلاء-على-أرض-أجنبية--1050774791.html
سيناتور روسي: روسيا لن تستخدم قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية
سيناتور روسي: روسيا لن تستخدم قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية
أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم أبدا قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية، مشيرا إلى أن القوات... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T13:10+0000
2021-11-22T13:10+0000
2021-11-22T13:29+0000
روسيا
الأخبار
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وأشار السيناتور الروسي إلى أن روسيا لم تستخدم قواتها المسلحة أبدا للاستيلاء على أرض أجنبية.وشدد على أنه تم تنفيذ عملية فرض السلام في جورجيا: "في جنوب شرق أوكرانيا، لم يتم استخدام القوات المسلحة الروسية، وبالطبع لن يتم استخدامها أبدا".ونفت روسيا مرارا وتكرارا تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية عن قيام روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/بيسكوف-أوكرانيا-تسعى-إلى-حل-عسكري-لمشاكلها-تحت-ستار-مناورات-الناتو-1050764173.html
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روسيا, الأخبار
سيناتور روسي: روسيا لن تستخدم قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية 13:10 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 13:29 GMT 22.11.2021)
أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم أبدا قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية لم تُستخدم في جنوب شرق أوكرانيا.
وأشار السيناتور الروسي إلى أن روسيا لم تستخدم قواتها المسلحة أبدا للاستيلاء على أرض أجنبية.
وشدد على أنه تم تنفيذ عملية فرض السلام في جورجيا: "في جنوب شرق أوكرانيا، لم يتم استخدام
القوات المسلحة الروسية
، وبالطبع لن يتم استخدامها أبدا".
ونفت روسيا مرارا وتكرارا تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية عن قيام روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.