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سيناتور روسي: روسيا لن تستخدم قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية
سيناتور روسي: روسيا لن تستخدم قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية
أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم أبدا قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية، مشيرا إلى أن القوات... 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T13:10+0000
2021-11-22T13:29+0000
روسيا
الأخبار
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وأشار السيناتور الروسي إلى أن روسيا لم تستخدم قواتها المسلحة أبدا للاستيلاء على أرض أجنبية.وشدد على أنه تم تنفيذ عملية فرض السلام في جورجيا: "في جنوب شرق أوكرانيا، لم يتم استخدام القوات المسلحة الروسية، وبالطبع لن يتم استخدامها أبدا".ونفت روسيا مرارا وتكرارا تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية عن قيام روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/بيسكوف-أوكرانيا-تسعى-إلى-حل-عسكري-لمشاكلها-تحت-ستار-مناورات-الناتو-1050764173.html
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سيناتور روسي: روسيا لن تستخدم قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية

13:10 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 13:29 GMT 22.11.2021)
© Sputnik . Press service of the Federation Council of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قنسطنطين كوساتشوف
نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قنسطنطين كوساتشوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© Sputnik . Press service of the Federation Council of the Russian Federation
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أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم أبدا قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية لم تُستخدم في جنوب شرق أوكرانيا.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
بيسكوف: أوكرانيا تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها تحت ستار مناورات "الناتو"
21 نوفمبر, 11:15 GMT
وأشار السيناتور الروسي إلى أن روسيا لم تستخدم قواتها المسلحة أبدا للاستيلاء على أرض أجنبية.
وشدد على أنه تم تنفيذ عملية فرض السلام في جورجيا: "في جنوب شرق أوكرانيا، لم يتم استخدام القوات المسلحة الروسية، وبالطبع لن يتم استخدامها أبدا".
ونفت روسيا مرارا وتكرارا تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية عن قيام روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.
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