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لافروف يبحث مع نظيره اللبناني مسألة مشاركة الشركات الروسية في ترميم مرفأ بيروت
لافروف يبحث مع نظيره اللبناني مسألة مشاركة الشركات الروسية في ترميم مرفأ بيروت
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنه بحث مع نظيره اللبناني مسألة مشاركة الشركات الروسية في ترميم مرفأ بيروت. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
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وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن شركة "روسنفت" الروسية، تخطط لتوسيع محطة تخزين المنتجات النفطية في ميناء بيروت.وتابع: "اليوم ناقشنا مع زملائنا الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل إعداد الظروف لبدء العمل في أقرب وقت ممكن".كما أعرب لافروف عن أمل بلاده في أن تضع الحكومة التي تم تشكيلها في لبنان حدًا للأزمة في البلاد.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني: "نأمل ولدينا سبب للاعتقاد بأن رئيس الوزراء وفريقه سيكونون قادرين على حل المشاكل واستقرار الوضع في البلاد، وإخراجها من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي طال أمدها، وضمان عمل جميع مؤسسات الدولة [في لبنان]".
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روسيا, الأخبار, العالم العربي

لافروف يبحث مع نظيره اللبناني مسألة مشاركة الشركات الروسية في ترميم مرفأ بيروت

11:35 GMT 22.11.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنه بحث مع نظيره اللبناني مسألة مشاركة الشركات الروسية في ترميم مرفأ بيروت.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن شركة "روسنفت" الروسية، تخطط لتوسيع محطة تخزين المنتجات النفطية في ميناء بيروت.
وأضاف: "يجري تنفيذ مشروع كبير من قبل "روسنيفت" التي تمتلك محطة لتخزين المنتجات النفطية في مرفأ بيروت، هناك بالفعل خطط ملموسة لتحديث وتوسيع هذه المحطة".
وتابع: "اليوم ناقشنا مع زملائنا الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل إعداد الظروف لبدء العمل في أقرب وقت ممكن".
كما أعرب لافروف عن أمل بلاده في أن تضع الحكومة التي تم تشكيلها في لبنان حدًا للأزمة في البلاد.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني: "نأمل ولدينا سبب للاعتقاد بأن رئيس الوزراء وفريقه سيكونون قادرين على حل المشاكل واستقرار الوضع في البلاد، وإخراجها من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي طال أمدها، وضمان عمل جميع مؤسسات الدولة [في لبنان]".
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