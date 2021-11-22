تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
https://arabic.sputniknews.com/20211122/وزراء-دفاع-مجلس-التعاون-الخليجي-يناقشون-تفعيل-التعاون-العسكري-المشترك-1050777454.html
وزراء دفاع مجلس التعاون الخليجي يناقشون تفعيل التعاون العسكري المشترك
وزراء دفاع مجلس التعاون الخليجي يناقشون تفعيل التعاون العسكري المشترك
افتتح في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الإثنين، المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T17:28+0000
2021-11-23T10:09+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749087_0:2:1201:677_1920x0_80_0_0_1fa60bfc6bb7048b0232db09b708584b.jpg
ورفع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، علم القيادة العسكرية الموحدة وفقا لما نقلته&nbsp;وكالة الأنباء السعودية "واس".وبحث وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الـ18، اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، "تفعيل التعاون العسكري المشترك ومتابعة جميع الأمور التي من شأنها توثيق التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في دول المجلس".وترأس الاجتماع وزير شؤون الدفاع في البحرين الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين المساعد للشؤون العسكرية في المجلس اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.ولفتت الوكالة إلى أن إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة جاء بمباركة قادة دول مجلس التعاون "إيماناً منهم بروابط التلاحم بين دول المجلس، وإدراكاً لأهمية العمل الدفاعي الخليجي المشترك بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها".وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بهدف الاستمرار في توحيد كافة الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/أمين-عام-التعاون-الخليجي-تطاول-اللبنانيين-على-الدول-الخليجية-مرفوض-1050763632.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1047749087_49:0:982:700_1920x0_80_0_0_4d1a316bbc72cec50f552d55446854bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

وزراء دفاع مجلس التعاون الخليجي يناقشون تفعيل التعاون العسكري المشترك

17:28 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 10:09 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
افتتح في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الإثنين، المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ورفع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، علم القيادة العسكرية الموحدة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
أمين عام "التعاون الخليجي": تطاول اللبنانيين على الدول الخليجية مرفوض
21 نوفمبر, 09:38 GMT
وبحث وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الـ18، اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، "تفعيل التعاون العسكري المشترك ومتابعة جميع الأمور التي من شأنها توثيق التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في دول المجلس".
وترأس الاجتماع وزير شؤون الدفاع في البحرين الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين المساعد للشؤون العسكرية في المجلس اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.
ولفتت الوكالة إلى أن إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة جاء بمباركة قادة دول مجلس التعاون "إيماناً منهم بروابط التلاحم بين دول المجلس، وإدراكاً لأهمية العمل الدفاعي الخليجي المشترك بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها".
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بهدف الاستمرار في توحيد كافة الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:38 GMTمشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 3 أضعاف
09:31 GMTشاركنا برأيك... هل ترى أن اتفاق الإمارات وإيران على فتح صفحة جديدة:
09:25 GMTهل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
09:16 GMTالقنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة