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ويل سميث يعترف باقتراضه أموالا من تاجر مخدرات
ويل سميث يعترف باقتراضه أموالا من تاجر مخدرات
اعترف الممثل الأمريكي، ويل سميث، أنه اقترض مالا من أحد تجار المخدرات في إحدى مراحل حياته.‏ 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T13:37+0000
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وجاء اعتراف سميث أثناء استضافته على مسرح سافوي في العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس الماضي، ضمن حملته الترويجية لسيرته الذاتية "Will"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.وقال ويل سميث على المسرح للجمهور: "لست على يقين من شكل الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالضرائب، لكن في أمريكا يأخذون الأمر على محمل الجد، وقد أراد العم سام الحصول على ماله".وأردف: "اضطررت لبيع كل شيء، وكنت أعرف كيف ستكون حياتي الجديدة، شعرت أنها ستكون في مدينة لوس أنجلوس، لذا اقترضت 10000 دولار من صديق لي كان يبيع المخدرات"، ليضحك الجمهور من تصريحه.وتابع ويل سميث أنه كاد أن يعلن إفلاسه، قبل أن ينتقل في النهاية إلى لوس أنجلوس، ويفوز بدور البطولة الرئيسي في المسلسل التلفزيوني "The Fresh Prince of Bel-Air"، الذي شهد على انطلاق نجوميته.وطرح ويل سميث مذكراته "Will" في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.من ناحية أخرى، يُعرض لويل سميث في دور العرض السينمائية أحدث أفلامه "King Richard"، الذي يجسد في أحداثه دور والد نجمة التنس العالمية، سيرينا وليامز.
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ويل سميث يعترف باقتراضه أموالا من تاجر مخدرات

13:37 GMT 22.11.2021
© AP Photo / Francisco Secoالممثل الأمريكي ويل سميث
الممثل الأمريكي ويل سميث - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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اعترف الممثل الأمريكي، ويل سميث، أنه اقترض مالا من أحد تجار المخدرات في إحدى مراحل حياته.‏
وجاء اعتراف سميث أثناء استضافته على مسرح سافوي في العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس الماضي، ضمن حملته الترويجية لسيرته الذاتية "Will"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.
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وقال ويل سميث على المسرح للجمهور: "لست على يقين من شكل الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالضرائب، لكن في أمريكا يأخذون الأمر على محمل الجد، وقد أراد العم سام الحصول على ماله".
وأردف: "اضطررت لبيع كل شيء، وكنت أعرف كيف ستكون حياتي الجديدة، شعرت أنها ستكون في مدينة لوس أنجلوس، لذا اقترضت 10000 دولار من صديق لي كان يبيع المخدرات"، ليضحك الجمهور من تصريحه.
وتابع ويل سميث أنه كاد أن يعلن إفلاسه، قبل أن ينتقل في النهاية إلى لوس أنجلوس، ويفوز بدور البطولة الرئيسي في المسلسل التلفزيوني "The Fresh Prince of Bel-Air"، الذي شهد على انطلاق نجوميته.
وطرح ويل سميث مذكراته "Will" في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
من ناحية أخرى، يُعرض لويل سميث في دور العرض السينمائية أحدث أفلامه "King Richard"، الذي يجسد في أحداثه دور والد نجمة التنس العالمية، سيرينا وليامز.
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