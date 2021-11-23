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https://arabic.sputniknews.com/20211123/نائب-ليبي-تحديد-موعد-الانتخابات-في-24-ديسمبر-لم-يصدر-به-قرار-رسمي-حتى-الآن-1052432535.html
نائب ليبي: تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر لم يصدر به قرار رسمي حتى الآن
نائب ليبي: تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر لم يصدر به قرار رسمي حتى الآن
فجر أحد النواب الليبيين مفاجأة بقوله، إن تحديد موعد الانتخابات الليبية في الـ24 من ديسمبر لم يصدر به قرار رسمي من مجلس النواب حتى الآن. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T13:26+0000
2021-11-23T13:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
الانتخابات الرئاسية الليبية
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كتب النائب صالح أفحيمة عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "للعلم، ومن باب الشفافية، لم تقم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتقديم مقترح موعد يوم الاقتراع لانتخابات الرئاسة إلى مجلس النواب بناء على المادة رقم 1 من القانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن تعديل قانون انتخاب رئيس الدولة".وأورد صورة للمادة رقم 16، تنص على أنه "يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على المقترح المقدم من المفوضية العليا للانتخابات".وخلص النائب إلى أنه وبما أن المفوضية لم تقدم مقترحا لمجلس النواب، وبالتالي لم يصدر الأخير قرارا بتحديد موعد معين للانتخابات، فإن "موعد 24 ديسمبر لم يتحدد ولم يصدر به قرار بشكل رسمي من مجلس النواب حتى الآن".يشار إلى أن المفوضية الليبية للانتخابات، كانت قد أعلنت اليوم الثلاثاء، إغلاق باب الترشح، وذلك بعد تقدم 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية، فيما قال رئيسها عماد السائح، في مؤتمر صحفي اليوم: "سجلت منظومة تسجيل المرشحين بانتهاء دوام يوم الأمس عدد 98 مرشحا ومرشحة".وأوضح السائح أنه تمت إحالة ملفات المرشحين لجهات الاختصاص للتحقق من انطباق شروط الترشح عليهم، مشيرا إلى أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة سيتم الإعلان عنها خلال 12 يوما بعد انتهاء مدة استقبال الطعون والبت فيها.
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أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الليبية

نائب ليبي: تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر لم يصدر به قرار رسمي حتى الآن

13:26 GMT 23.11.2021
© Sputnik . Sara Nor El-dinمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . Sara Nor El-din
تابعنا عبر
فجر أحد النواب الليبيين مفاجأة بقوله، إن تحديد موعد الانتخابات الليبية في الـ24 من ديسمبر لم يصدر به قرار رسمي من مجلس النواب حتى الآن.
كتب النائب صالح أفحيمة عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "للعلم، ومن باب الشفافية، لم تقم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتقديم مقترح موعد يوم الاقتراع لانتخابات الرئاسة إلى مجلس النواب بناء على المادة رقم 1 من القانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن تعديل قانون انتخاب رئيس الدولة".
وأورد صورة للمادة رقم 16، تنص على أنه "يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على المقترح المقدم من المفوضية العليا للانتخابات".
وخلص النائب إلى أنه وبما أن المفوضية لم تقدم مقترحا لمجلس النواب، وبالتالي لم يصدر الأخير قرارا بتحديد موعد معين للانتخابات، فإن "موعد 24 ديسمبر لم يتحدد ولم يصدر به قرار بشكل رسمي من مجلس النواب حتى الآن".
يشار إلى أن المفوضية الليبية للانتخابات، كانت قد أعلنت اليوم الثلاثاء، إغلاق باب الترشح، وذلك بعد تقدم 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية، فيما قال رئيسها عماد السائح، في مؤتمر صحفي اليوم: "سجلت منظومة تسجيل المرشحين بانتهاء دوام يوم الأمس عدد 98 مرشحا ومرشحة".
وأوضح السائح أنه تمت إحالة ملفات المرشحين لجهات الاختصاص للتحقق من انطباق شروط الترشح عليهم، مشيرا إلى أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة سيتم الإعلان عنها خلال 12 يوما بعد انتهاء مدة استقبال الطعون والبت فيها.
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