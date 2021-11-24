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https://arabic.sputniknews.com/20211124/إلغاء-رحلتين-للخطوط-الجوية-العراقية-إلى-بيلاروسيا-1053254394.html
إلغاء رحلتين للخطوط الجوية العراقية إلى بيلاروسيا
إلغاء رحلتين للخطوط الجوية العراقية إلى بيلاروسيا
أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، إلغاء رحلات الشركة إلى بيلاروسيا ليومي 25 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T19:20+0000
2021-11-24T19:20+0000
العراق
مهاجرون في أوربا
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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مينسك - سبوتنيك. وقال المتحدث: "لن تكون هناك رحلة يوم غد، وكذلك الرحلة التي كانت مقررة ليوم السبت. ولا يمكنني توضيح السبب".وكان من المقرر أن يتم تشغيل الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية. وتم نشر هذه المعلومات على الموقع الرسمي للمطار البيلاروسي في 24 نوفمبر.وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، أن أكثر من 100 من المهاجرين يعتزمون مغادرة بيلاروسيا إلى العراق يوم غد الخميس، على متن رحلة مخصصة لنقلهم.وقبل أيام، أعلنت سفارة العراق لدى روسيا، بأنها ستنظم رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروسيا، الخميس المقبل.ورد العراق على طلب للاتحاد الأوروبي بشأن وصول مهاجرين بشكل غير قانوني انتقلوا عبر مطار بغداد الدولي إلى بيلاروسيا، وتسللوا إلى دولة في البلطيق شمالي أوروبا، حيث أشار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري، مؤخراً، إلى أن قرار وقف السفر من العراق إلى بيلاروسيا، جاء كبادرة حسن نية من قبل السلطات العراقية للاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على بغداد بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/ألمانيا-تهدد-بفرض-عقوبات-جديدة-على-بيلاروسيا--1053243821.html
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العراق, مهاجرون في أوربا, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

إلغاء رحلتين للخطوط الجوية العراقية إلى بيلاروسيا

19:20 GMT 24.11.2021
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairsرحلة القاهرة - الموصل، الخطوط الجوية العراقية
رحلة القاهرة - الموصل، الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs
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أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، إلغاء رحلات الشركة إلى بيلاروسيا ليومي 25 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
مينسك - سبوتنيك. وقال المتحدث: "لن تكون هناك رحلة يوم غد، وكذلك الرحلة التي كانت مقررة ليوم السبت. ولا يمكنني توضيح السبب".
العلم الألماني الروسي والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
ألمانيا تهدد بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا
15:00 GMT
وكان من المقرر أن يتم تشغيل الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية. وتم نشر هذه المعلومات على الموقع الرسمي للمطار البيلاروسي في 24 نوفمبر.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، أن أكثر من 100 من المهاجرين يعتزمون مغادرة بيلاروسيا إلى العراق يوم غد الخميس، على متن رحلة مخصصة لنقلهم.
وقبل أيام، أعلنت سفارة العراق لدى روسيا، بأنها ستنظم رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروسيا، الخميس المقبل.
ورد العراق على طلب للاتحاد الأوروبي بشأن وصول مهاجرين بشكل غير قانوني انتقلوا عبر مطار بغداد الدولي إلى بيلاروسيا، وتسللوا إلى دولة في البلطيق شمالي أوروبا، حيث أشار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري، مؤخراً، إلى أن قرار وقف السفر من العراق إلى بيلاروسيا، جاء كبادرة حسن نية من قبل السلطات العراقية للاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على بغداد بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
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