https://arabic.sputniknews.com/20211124/إلغاء-رحلتين-للخطوط-الجوية-العراقية-إلى-بيلاروسيا-1053254394.html

إلغاء رحلتين للخطوط الجوية العراقية إلى بيلاروسيا

إلغاء رحلتين للخطوط الجوية العراقية إلى بيلاروسيا

أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، إلغاء رحلات الشركة إلى بيلاروسيا ليومي 25 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T19:20+0000

2021-11-24T19:20+0000

2021-11-24T19:20+0000

العراق

مهاجرون في أوربا

أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/17/1045351744_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_2a409ef47f7581a7198f9ab754a15f0c.jpg

مينسك - سبوتنيك. وقال المتحدث: "لن تكون هناك رحلة يوم غد، وكذلك الرحلة التي كانت مقررة ليوم السبت. ولا يمكنني توضيح السبب".وكان من المقرر أن يتم تشغيل الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية. وتم نشر هذه المعلومات على الموقع الرسمي للمطار البيلاروسي في 24 نوفمبر.وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، أن أكثر من 100 من المهاجرين يعتزمون مغادرة بيلاروسيا إلى العراق يوم غد الخميس، على متن رحلة مخصصة لنقلهم.وقبل أيام، أعلنت سفارة العراق لدى روسيا، بأنها ستنظم رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروسيا، الخميس المقبل.ورد العراق على طلب للاتحاد الأوروبي بشأن وصول مهاجرين بشكل غير قانوني انتقلوا عبر مطار بغداد الدولي إلى بيلاروسيا، وتسللوا إلى دولة في البلطيق شمالي أوروبا، حيث أشار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري، مؤخراً، إلى أن قرار وقف السفر من العراق إلى بيلاروسيا، جاء كبادرة حسن نية من قبل السلطات العراقية للاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على بغداد بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

https://arabic.sputniknews.com/20211124/ألمانيا-تهدد-بفرض-عقوبات-جديدة-على-بيلاروسيا--1053243821.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, مهاجرون في أوربا, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا