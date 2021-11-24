إلغاء رحلتين للخطوط الجوية العراقية إلى بيلاروسيا

مينسك - سبوتنيك. وقال المتحدث: "لن تكون هناك رحلة يوم غد، وكذلك الرحلة التي كانت مقررة ليوم السبت. ولا يمكنني توضيح السبب".وكان من المقرر أن يتم تشغيل الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية. وتم نشر هذه المعلومات على الموقع الرسمي للمطار البيلاروسي في 24 نوفمبر.وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، أن أكثر من 100 من المهاجرين يعتزمون مغادرة بيلاروسيا إلى العراق يوم غد الخميس، على متن رحلة مخصصة لنقلهم.وقبل أيام، أعلنت سفارة العراق لدى روسيا، بأنها ستنظم رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروسيا، الخميس المقبل.ورد العراق على طلب للاتحاد الأوروبي بشأن وصول مهاجرين بشكل غير قانوني انتقلوا عبر مطار بغداد الدولي إلى بيلاروسيا، وتسللوا إلى دولة في البلطيق شمالي أوروبا، حيث أشار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري، مؤخراً، إلى أن قرار وقف السفر من العراق إلى بيلاروسيا، جاء كبادرة حسن نية من قبل السلطات العراقية للاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على بغداد بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وكان من المقرر أن يتم تشغيل الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية. وتم نشر هذه المعلومات على الموقع الرسمي للمطار البيلاروسي في 24 نوفمبر.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، أن أكثر من 100 من المهاجرين يعتزمون مغادرة بيلاروسيا إلى العراق يوم غد الخميس، على متن رحلة مخصصة لنقلهم.
وقبل أيام، أعلنت سفارة العراق لدى روسيا، بأنها ستنظم رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروسيا، الخميس المقبل.
ورد العراق على طلب للاتحاد الأوروبي بشأن وصول مهاجرين بشكل غير قانوني انتقلوا عبر مطار بغداد الدولي إلى بيلاروسيا، وتسللوا إلى دولة في البلطيق شمالي أوروبا، حيث أشار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري، مؤخراً، إلى أن قرار وقف السفر من العراق إلى بيلاروسيا، جاء كبادرة حسن نية من قبل السلطات العراقية للاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على بغداد بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.