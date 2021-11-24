https://arabic.sputniknews.com/20211124/اكتشاف-أقدم-درع-جلدي-في-الصين-صور--1053245904.html

اكتشاف أقدم درع جلدي في الصين... صور

اكتشاف أقدم درع جلدي في الصين... صور

اكتشف علماء الآثار في شينجيانغ الصينية أقدم درع في أوراسيا (وهي قارتي أوروبا وآسيا)، صنع من الحراشف الجلدية بين عامي 543 - 786 قبل الميلاد، في مدفن رجل بالغ... 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T16:19+0000

2021-11-24T16:19+0000

2021-11-24T16:19+0000

مجتمع

علوم

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صنع المحاربون القدماء دروعا لحماية أنفسهم من العوامل الخارجية المختلفة، واستخدموا عدة عناصر في صناعتها مثل بعض أنواع الأوراق أو الحراشف (القطع) الجلدية من الحيوانات أو باستخدام المعادن، لكن الدرع الجلدي ذو الحراشف تمتع بأهمية كبيرة حيث يعتبر أقدم دليل على استخدام الإنسان للدروع ووجد في الوثائق المسمارية من أرشيف نوزي (أواخر القرن الخامس عشر - أوائل القرن الرابع عشر قبل الميلاد).وعلى الرغم من أن الجلود مادة عضوية، نادرا ما تستطيع الصمود لفترة طويلة أمام العوامل الخارجية، إلا أن العلماء اكتشفوا استثناء لهذه الحالة، بحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "Quaternary International" العلمية.وتعد دروع وأدوات توت عنخ آمون، من الدروع النادرة التي بقيت إلى يومنا هذا، حيث تمتعت بقدرة جيدة على حماية الجلد وهي أخف بكثير من الدروع المعدنية ولا تشكل أي مقامة لحركة الإنسان كالمعدنية.وأحصى العلماء حوالي 5 آلاف معيار لدراسة مختلف لدراسة جودة الدرع الذي يشكل قطعة متماسة من الجلد مع البطانية بوزن حوالي 4 إلى 5 كيلوغرام تقريبا.أظهر تحليل الكربون المشع أن هذه المدافن استخدمت لأكثر من ألف عام، بين حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلاد، والقرن الثاني الميلادي.وعثر لعلماء على أقدم سراويل صوفية (نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد) وأقدم كرات جلدية والعديد من الأدوات المنزلية والآلات الموسيقية والأسلحة في هذه المقبرة الضخمة.وتمكن العلماء من الحصول على تأريخ مباشر بالكربون المشع للدروع من خلال طريقة قياس الطيف الكتلي المتسارع، وأشار التأريخ بالكربون المشع المعاير إلى أن الدروع دفنت حوالي 786-543 قبل الميلاد. ووفقا للباحثين، يعد هذا أقدم درع جلدي معروف حاليا في أوراسيا أي في كل أسيا وأوروبا.واكتشف العلماء ثلاثة أنواع مختلفة من المقاييس التي تم من خلالها تصميم الدروع، واتضح أن جميعها مستطيلة الشكل، مع سماكة تقدر بحوالي ثلاثة ملليمترات، مع اختلافات في الحجم.ووفقا للباحثين، قطعت هذه الجلود باستخدام مادة صلبة وبعد ذلك تمت معالجتها، على الأرجح بالزيت أو الشحوم، وصبغها باللون الأحمر.وأشار العلماء إلى أن الدرع صنع على شكل سترة تحمي بشكل أساسي الجزء الأمامي من الجذع والفخذين وأسفل الظهر. ويمكن ارتداؤها بسرعة دون مساعدة شخص آخر، ويظهر الدرع على أنه ملابس واقية متعددة الاستخدامات لجنود جيش منظم مع منح حرية كبيرة للحركة بسبب قصر الدرع، وحرية الحركة لليد اليمنى، والتي كانت مناسبة لكل من المحاربين والجنود المشاة.

https://arabic.sputniknews.com/20211124/فتاة-بشرية-قديمة-تمتعت-بقدرة-غريبة-دراسة-حسمت-جدلا-واسعا-صور-وفيديو--1053167947.html

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