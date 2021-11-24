https://arabic.sputniknews.com/20211124/فتاة-بشرية-قديمة-تمتعت-بقدرة-غريبة-دراسة-حسمت-جدلا-واسعا-صور-وفيديو--1053167947.html

فتاة بشرية قديمة تمتعت بقدرة غريبة... دراسة "حسمت جدلا واسعا"... صور وفيديو

فتاة بشرية قديمة تمتعت بقدرة غريبة... دراسة "حسمت جدلا واسعا"... صور وفيديو

كشف تحليل جديد أجراه فريق علمي دولي أن بعض أقرباء البشر القدماء الذين عاشوا في أفريقيا قبل حوالي مليوني عام، تمتع بميزة مشابهة جدا لتلك التي تملكها القرود في... 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T12:25+0000

2021-11-24T12:25+0000

2021-11-24T12:25+0000

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الإنسان

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وأكد العلماء أن الحفريات التي تمت دراستها والتي وجد عند اكتشافها بعض أجزاء العمود الفقري، وتحديدا الفقرات المتواجدة أسفل الظهر "قد حسمت جدلا استمر لعقود حول طريقة مشي أشباه البشر القدامى في وقت مبكر".العلماء: العثور على "الحلقة المفقودة"استخدم فريق دولي من الباحثين، بقيادة جامعة نيويورك وجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج، عظاما وجدت في كتل صخرية من كهف في جنوب إفريقيا لإعادة بناء واحدة من أكثر الحفريات القديمة اكتمالا للإنسان القديم، الذي عثر عليه في عام 2010 من قبل، لي بيرجر، وفريقه في جامعة ويتواترسراند.عثر البروفيسور بيرغر وابنه ماثيو البالغ من العمر تسع سنوات على البقايا الأولى لهذه لأنواع المنقرضة في كهف مالابا، والتي تم تحديدها لاحقا على أنها طفل ذكر يدعى كارابو وأنثى بالغة.ووجد العلماء في بحث جديد نشر في مجلة "eLife"، أن أحد أشباه الإنسان القديم من نوع يطلق عليه العلماء أسترالوبيثكس سيديبا مؤكدين كشف "الحلقة المفقودة" من عمود الإنسان الفقري القديم، حيث اكد الباحثون أنه عمود فقري منحني، مما يشير إلى أن هذه "الأنواع أمضت الكثير من الوقت في المشي على قدمين، وكذلك استخدمت أطرافها العلوية للتسلق مثل القرود".عظم العجز لدى الفتاة "عيسى" يكشف عن حقيقة مهمة جداقال المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة البروفيسور، سكوت ويليامز، من جامعة نيويورك: "المنطقة القطنية مهمة لفهم طبيعة المشي على قدمين لدى أسلافنا الأوائل، وفهم مدى تكيفهم مع المشي على قدمين".4 دراسات جديدة غيرت طريقة فهمنا للبشر القدامىبعد تحليل الحمض النووي لـ142 مجموعة من السكان حول العالم، خلص الباحثون إلى أن جميع البشر المعاصرين الذين يعيشون اليوم يمكن تتبع أسلافهم القدامى وإرجاعها إلى مجموعة واحدة ظهرت في إفريقيا منذ 200 ألف عام.ووجدوا أيضا أن جميع غير الأفارقة يتوقع أنهم ينحدرون من مجموعة واحدة انفصلت عن أسلاف الصيادين الأفارقة منذ حوالي 130 ألف عام.تُظهر الدراسة أيضا كيف يبدو أن البشر قد شكلوا مجموعات معزولة داخل إفريقيا مع سكان في القارة يفصلون عن بعضهم البعض، وأكدت دراسات لاحقة وجود موجة من الهجرات البشرية من إفريقيا إلى باقي القارات بدأت قبل حوالي 120 ألف عام، بينما اشارت دراسات لاحقة إلى حدوث هجرة جماعية واحدة من إفريقيا منذ حوالي 60 ألف عام.وجود قعس منح الإنسان القديم قدرة غريبة لدى القرودويقول المؤلف الأستاذ في جامعة ستوني بروك، غابرييل روسو: إن "وجود قعس وغيرها من سمات العمود الفقري تمثل تكيفات واضحة للمشي على قدمين، إلا أن هناك ميزات أخرى تشير إلى عضلات الجذع القوية، ربما للسلوكيات الشجرية (التسلق على الشجر)".

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