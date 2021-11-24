https://arabic.sputniknews.com/20211124/قبل-ساعات-من-تظاهرات-الغد-هل-يطالب-السودانيون-برحيل-حمدوك؟-1053252111.html

قبل ساعات من تظاهرات الغد... هل يطالب السودانيون برحيل "حمدوك"؟

قبل ساعات من تظاهرات الغد... هل يطالب السودانيون برحيل "حمدوك"؟

يشهد السودان حالة من الغموض وعدم الوضوح في الرؤية السياسية، حتى بعد الإعلان عن اتفاق سياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك،... 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T18:18+0000

2021-11-24T18:18+0000

2021-11-24T18:45+0000

العالم العربي

السودان

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بداية يقول الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، إن المشهد السياسي في البلاد الآن غير مستقر وبه الكثير من الاضطراب والغموض، وإن كان هناك بعض الارتياح.خطوة أوليةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عودة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وفقا لكل المؤشرات الإقليمية والدولية، هي خطوة أولية بالضرورة تتبعها خطوات أخرى لتبين وتوضح في أي الطرق سوف يسير السودان، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك يرفضه الشباب السوداني وقد يدعو إلى التظاهرات يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، من أجل الإعلان عن استمرارهم في التصعيد، والأهم من هذا هو التأثير الدولي، حيث نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت قانون يسمى "خارطة الانتقال الديمقراطي في السودان" ويرتب بعض الخطوات التي لم تتضح معالمها بعد، ويرتب عقوبات على من يعرقل تلك العملية سواء من الأفراد أو المؤسسات.استكمال المطالبتفويض ناقصمن جانبه يقول رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية، الدكتور محمد مصطفى، حقيقة رغم تقييمنا القديم المتجدد لحمدوك بعدم قدرته على مواجهة تعقيدات الفترة الانتقالية وتجاوزها بنجاح، إلا أن حمدوك لا تنقصه الحكمة والحصافة والتعبير الجيد عن حالة السودان لكن تلك الحكمة تنقصها الصرامة والقرار الشجاع ومتابعته بغرض التنفيذ المحكم.خطاب استهلاكيوتابع مصطفى، إذن خطاب حمدوك يعتبر خطاب للاستهلاك فقط حيث لن يجد آذانا صاغية، وتأثيره على الشارع محدود، لكن رغم ذلك لن ننكر أن هنالك عدد محدود من الثوار الحقيقيين يتفهم وضع حمدوك،لكن الذي أراه مناسبا وقد يعالج خلل التفويض لحمدوك، هو أن يطلب حمدوك التفويض أو الرفض من الثوار، ويؤكد لهم تقديم استقالته في حالة رفض الثوار له، وأن يحدد الشارع موقفه بتظاهرة تشمل كل مدن السودان.ضمانات الاتفاقولفت مصطفى إلى أن، حمدوك يتحدث ولكن لم ينفذ ولم يستطع اتخاذ أي قرار يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق شعارات الثورة، خاصة أهم أركانها وهما السلام والعدالة، حتى الآن لا توجد إجابات مقنعة عن هذه الأسئلة التي تؤثر في الثوار بكل تأكيد.يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد وقعا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.وقال حمدوك إنه قبل بالاتفاق من أجل تحقيق 4 أهداف وهي الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلى أمن السودان والاقتصاد.

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العالم العربي, السودان