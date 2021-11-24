مولدوفا تطلب من شركة "غازبروم" عدم وقف إمدادات الغاز

كوبريانوف: "طلبت حكومة مولدوفا من شركة غازبروم عدم إيقاف إمدادات الغاز اعتبارًا من اليوم، ويعترف الجانب المولدوفي تمامًا بشرعية إجراءات شركة غازبروم ويتعهد بسداد المدفوعات الحالية بالكامل يوم الجمعة، 26 نوفمبر من هذا العام كاستثناء".وأرسلت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتسا طلبًا إلى البرلمان للنظر على وجه السرعة في تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021 من أجل تخصيص أموال لسداد ديون شركة غازبروم الروسية.وفرضت السلطات المولدوفية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة في الفترة الممتدة من 22 أكتوبرتشرين الأول إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تمديد العقد مع شركة غازبروم لمدة خمس سنوات، وكان ذلك مرهونًا بدفع 100% من قيمة الغاز المستلم سابقًا.
قال المتحدث باسم شركة "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، إن مولدوفا لجأت إلى غازبروم وطلبت عدم وقف إمدادات الغاز اعتبارًا من اليوم ووعدت بدفع المبلغ المترتب عليها يوم الجمعة، كحالة استثنائية.
كوبريانوف: "طلبت حكومة مولدوفا من شركة غازبروم عدم إيقاف إمدادات الغاز اعتبارًا من اليوم، ويعترف الجانب المولدوفي تمامًا بشرعية إجراءات شركة غازبروم ويتعهد بسداد المدفوعات الحالية بالكامل يوم الجمعة، 26 نوفمبر من هذا العام كاستثناء".
وأرسلت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتسا طلبًا إلى البرلمان للنظر على وجه السرعة في تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021 من أجل تخصيص أموال لسداد ديون شركة غازبروم الروسية.
وفرضت السلطات المولدوفية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة في الفترة الممتدة من 22 أكتوبرتشرين الأول إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تمديد العقد مع شركة غازبروم لمدة خمس سنوات، وكان ذلك مرهونًا بدفع 100% من قيمة الغاز المستلم سابقًا.