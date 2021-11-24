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https://arabic.sputniknews.com/20211124/مولدوفا-تطلب-من-شركة-غازبروم-عدم-وقف-إمدادات-الغاز-1053242922.html
مولدوفا تطلب من شركة "غازبروم" عدم وقف إمدادات الغاز
مولدوفا تطلب من شركة "غازبروم" عدم وقف إمدادات الغاز
قال المتحدث باسم شركة "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، إن مولدوفا لجأت إلى غازبروم وطلبت عدم وقف إمدادات الغاز اعتبارًا من اليوم ووعدت بدفع المبلغ المترتب عليها يوم... 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T14:35+0000
2021-11-24T14:35+0000
روسيا
غازبروم
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كوبريانوف: "طلبت حكومة مولدوفا من شركة غازبروم عدم إيقاف إمدادات الغاز اعتبارًا من اليوم، ويعترف الجانب المولدوفي تمامًا بشرعية إجراءات شركة غازبروم ويتعهد بسداد المدفوعات الحالية بالكامل يوم الجمعة، 26 نوفمبر من هذا العام كاستثناء".وأرسلت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتسا طلبًا إلى البرلمان للنظر على وجه السرعة في تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021 من أجل تخصيص أموال لسداد ديون شركة غازبروم الروسية.وفرضت السلطات المولدوفية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة في الفترة الممتدة من 22 أكتوبرتشرين الأول إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تمديد العقد مع شركة غازبروم لمدة خمس سنوات، وكان ذلك مرهونًا بدفع 100% من قيمة الغاز المستلم سابقًا.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/رئيسة-وزراء-مولدوفا-تلتمس-من-البرلمان-الموافقة-على-دفع-مستحقات-غازبروم-الروسية-1053048621.html
https://arabic.sputniknews.com/20211124/شركة-غازبروم-الروسية-مولدوفا-لم-تدفع-مستحقاتها-المالية-واليوم-تنتهي-المهلة-المحددة-1052672506.html
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روسيا, غازبروم

مولدوفا تطلب من شركة "غازبروم" عدم وقف إمدادات الغاز

14:35 GMT 24.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورشركة "غازبروم"
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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قال المتحدث باسم شركة "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، إن مولدوفا لجأت إلى غازبروم وطلبت عدم وقف إمدادات الغاز اعتبارًا من اليوم ووعدت بدفع المبلغ المترتب عليها يوم الجمعة، كحالة استثنائية.
كوبريانوف: "طلبت حكومة مولدوفا من شركة غازبروم عدم إيقاف إمدادات الغاز اعتبارًا من اليوم، ويعترف الجانب المولدوفي تمامًا بشرعية إجراءات شركة غازبروم ويتعهد بسداد المدفوعات الحالية بالكامل يوم الجمعة، 26 نوفمبر من هذا العام كاستثناء".
علم مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
رئيسة وزراء مولدوفا تلتمس من البرلمان الموافقة على دفع مستحقات "غازبروم" الروسية
11:04 GMT
وأرسلت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتسا طلبًا إلى البرلمان للنظر على وجه السرعة في تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021 من أجل تخصيص أموال لسداد ديون شركة غازبروم الروسية.
وفرضت السلطات المولدوفية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة في الفترة الممتدة من 22 أكتوبرتشرين الأول إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تمديد العقد مع شركة غازبروم لمدة خمس سنوات، وكان ذلك مرهونًا بدفع 100% من قيمة الغاز المستلم سابقًا.
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
شركة "غازبروم" الروسية: مولدوفا لم تدفع مستحقاتها المالية واليوم تنتهي المهلة المحددة
09:04 GMT
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