تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211125/أسعار-النفط-تتراجع-انتظارا-لرد-أوبك-على-إفراج-عن-الاحتياطيات-بقيادة-أمريكا-1053260571.html
أسعار النفط تتراجع انتظارا لرد أوبك+ على إفراج عن الاحتياطيات بقيادة أمريكا
أسعار النفط تتراجع انتظارا لرد أوبك+ على إفراج عن الاحتياطيات بقيادة أمريكا
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين لرؤية كيف سيرد كبار المنتجين على إفراج طارئ للخام من الاحتياطيات لدى دول من كبار المستهلكين بهدف تهدئة... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T03:48+0000
2021-11-25T03:48+0000
النفط
أمريكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104051/37/1040513714_23:0:2357:1313_1920x0_80_0_0_404b90dd77eaaefe83735afcafd721c5.jpg
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 78.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش، مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتا أمس الأربعاء، بحسب رويترز.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 82.20 دولار للبرميل، بعد خسارة ستة سنتات أمس.وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.وتضيف المجموعة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات كل شهر متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام الماضي عندما عصفت قيود الجائحة بالطلب.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الصين-ترد-على-طلب-بايدن-بيع-جزء-من-احتياطيها-الاستراتيجي-للنفط-1052824314.html
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104051/37/1040513714_314:0:2065:1313_1920x0_80_0_0_8172f7aa455985d28449aec2dd844b58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النفط, أمريكا

أسعار النفط تتراجع انتظارا لرد أوبك+ على إفراج عن الاحتياطيات بقيادة أمريكا

03:48 GMT 25.11.2021
© REUTERS / Raheb Homavandiمشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش
مشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Raheb Homavandi
تابعنا عبر
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين لرؤية كيف سيرد كبار المنتجين على إفراج طارئ للخام من الاحتياطيات لدى دول من كبار المستهلكين بهدف تهدئة السوق، بالرغم من بيانات أشارت إلى طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 78.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش، مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتا أمس الأربعاء، بحسب رويترز.
خزانات نفطية تابعة لشركة سينوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
الصين ترد على طلب بايدن بيع جزء من احتياطيها الاستراتيجي للنفط
أمس, 09:50 GMT
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 82.20 دولار للبرميل، بعد خسارة ستة سنتات أمس.
وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.
وتضيف المجموعة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات كل شهر متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام الماضي عندما عصفت قيود الجائحة بالطلب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
04:45 GMTماذا يحدث إذا أكلت شريحة من الليمون كل يوم ومن لا يجب أن يأكله
04:34 GMTمنتج يطهر الجسم من السموم
04:22 GMTروسيا تطرح 85 مليون جرعة من لقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني
03:48 GMTأسعار النفط تتراجع انتظارا لرد أوبك+ على إفراج عن الاحتياطيات بقيادة أمريكا
03:44 GMTسلاح الجو الإسرائيلي يعلق الطلعات التدريبية بسبب حادثة
02:23 GMTموسكو تطلق صاروخا من طراز "سويوز 2.1 بي" على متنه مركبة فضائية
01:41 GMTواشنطن تحذر آبي أحمد: "لا حل عسكريا" للحرب الأهلية في إثيوبيا
01:01 GMTمصر... ارتفاع الإصابات اليومية لكورونا والحكومة تقرر جرعة ثالثة من اللقاح
00:24 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للقتال في إثيوبيا
أمسمصرع 27 مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة سواحل كاليه الفرنسية
أمسإيران ترفض الاجتماع للتفاوض حول التعويضات في حادث الطائرة الأوكرانية
أمسأمريكا: لن نقف مكتوفة الأيدي إذا اقتربت إيران من الحصول على سلاح نووي
أمسبريطانيا وفرنسا وألمانيا: إيران تهدد قدرة الوكالة الدولية على مراقبة نشاطها النووي
أمسقائد سلاح الجو الإسرائيلي يعلن تعليق كافة التدريبات على الطيران
أمس"الفيتامين الأهم" يسبب ارتفاعه التبول المفرط والفشل الكلوي
أمسخلال أيام... مصر تبدأ في تطعيم بعض الفئات بجرعة ثالثة ضد كورونا
أمسمع قرب استئناف مفاوضات فيينا... لماذا تخشى إسرائيل من عودة أمريكا للاتفاق النووي؟
أمسأسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات... وتداول دليل براءته
أمس"حرب الحبوب" بدأت من العراق وسوريا وقد تصل نتائجها مصر
أمسمع استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية... هل ينقذ الحوار الوطني لبنان؟