تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211125/القنصل-العراقي-رحلة-الإجلاء-ستكون-مدفوعة-التكاليف-1053278341.html
القنصل العراقي: رحلة الإجلاء ستكون مدفوعة التكاليف
القنصل العراقي: رحلة الإجلاء ستكون مدفوعة التكاليف
أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا، مجيد الكناني، اليوم الخميس، أن أكثر من ألف مهاجر أبدوا رغبتهم في مغادرة الأراضي البيلاروسية إلى العراق. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T15:35+0000
2021-11-25T15:35+0000
العالم العربي
مينسك
العراق
بغداد
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104487/47/1044874767_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_367498f61b4c52541a455fa53c47d68d.jpg
وقال الكناني لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن عدد المهاجرين الراغبين في العودة: "أكثر من ألف".وأضاف القنصل العراقي "لقد أنهينا لقاء مع المنظمة الدولية للهجرة، أول رحلة إجلاء ستقوم بها وفقا للجدول الزمني ستتم خلال أسبوع، والمنظمة ستدفع كل التكاليف".وفي السياق، أعلنت وزارة النقل العراقية في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "مساء الخميس، بعد الحصول على إذن رسمي، سيتم تشغيل رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية".في وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أنها تعتزم القيام بأربع رحلات ذهاب وعودة من مينسك إلى بغداد يومي الخميس والجمعة، ونفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.وقال: "في البداية، لم نحدد موعد الرحلة في 25 (نوفمبر)، فقط الناس تحدثوا عن هذا التاريخ... لقد تخيلوا".
https://arabic.sputniknews.com/20211125/العراق-يخطط-لأربع-رحلات-إجلاء-اليوم-وغدا-ومينسك-توضح-سبب-التأجيل-1053270104.html
مينسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104487/47/1044874767_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_37087bf7200438a523651960b615a130.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مينسك, العراق, بغداد, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

القنصل العراقي: رحلة الإجلاء ستكون مدفوعة التكاليف

15:35 GMT 25.11.2021
© Sputnik . NAZEK MOHAMMEDإخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد
إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . NAZEK MOHAMMED
تابعنا عبر
أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا، مجيد الكناني، اليوم الخميس، أن أكثر من ألف مهاجر أبدوا رغبتهم في مغادرة الأراضي البيلاروسية إلى العراق.
وقال الكناني لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن عدد المهاجرين الراغبين في العودة: "أكثر من ألف".
وأضاف القنصل العراقي "لقد أنهينا لقاء مع المنظمة الدولية للهجرة، أول رحلة إجلاء ستقوم بها وفقا للجدول الزمني ستتم خلال أسبوع، والمنظمة ستدفع كل التكاليف".
وفي السياق، أعلنت وزارة النقل العراقية في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "مساء الخميس، بعد الحصول على إذن رسمي، سيتم تشغيل رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية".
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
العراق يخطط لأربع رحلات إجلاء اليوم وغدا... ومينسك توضح سبب التأجيل
12:03 GMT
في وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أنها تعتزم القيام بأربع رحلات ذهاب وعودة من مينسك إلى بغداد يومي الخميس والجمعة، ونفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.
وقال: "في البداية، لم نحدد موعد الرحلة في 25 (نوفمبر)، فقط الناس تحدثوا عن هذا التاريخ... لقد تخيلوا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:07 GMTالاتحاد الأوروبي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية تعرضوا لـ"تفتيش جسدي مفرط التوغل" في إيران
15:57 GMTإسرائيل تحذر أمريكا من إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران
15:35 GMTأبرز المستبعدين من انتخابات الرئاسة الليبية... والأسباب
15:35 GMTالقنصل العراقي: رحلة الإجلاء ستكون مدفوعة التكاليف
15:34 GMTالبرهان يثمن دور السعودية الداعم للتحول الديمقراطي في بلاده
15:31 GMTعلماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي
15:18 GMTانقطاع التواصل بعمال الإنقاذ في منجم في كوزباس في سيبيريا
15:15 GMTالجيش الإسرائيلي يتهم ضابطا في الجيش السوري بمساعدة "حزب الله"
15:09 GMTالحكومة البريطانية تدعو إلى إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن كرة القدم
14:57 GMTوزير السياحة السوري يكشف عن عدد الزوار لهذا العام والمشاريع الاستثمارية التي عادت للعمل
14:54 GMTبعد تحديثها... ازدياد الفعالية القتالية لطائرة "ميغ-31" بنحو 3 مرات
14:51 GMTتداعيات التقارب المغربي الإسرائيلي على أمن الجزائر والمنطقة
14:43 GMTمستشار برلمان كردستان العراق لـ"سبوتنيك": احتجاجات الطلاب محقة وسنتخذ إجراءات لدعمهم
14:38 GMTالحكومة اللبنانية تحتاج إلى دعم روحاني... ومادي أيضا
14:33 GMTسيف الإسلام القذافي يوجه رسالة بخط يده إلى الشعب الليبي بعد استبعاده
14:30 GMTتدريبات عسكرية داخل أسوار مجلس الأمة الكويتي تثير حفيظة النواب
14:28 GMTاحتياطيات روسيا الدولية تسجل أعلى مستوى لها وتبلغ 626.3 مليار دولار
14:07 GMTبغداد وطهران تقرران اتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة ومعاقبة المتورطين في مقتل قاسم سليماني
13:55 GMTبولندا تدعو حلف الناتو لرفع جاهزية القوات على الجانب الشرقي
13:50 GMT"الأنيق"... بيع أغلى ماعز في أستراليا بسعر قياسي... فيديو