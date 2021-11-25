القنصل العراقي: رحلة الإجلاء ستكون مدفوعة التكاليف

وقال الكناني لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن عدد المهاجرين الراغبين في العودة: "أكثر من ألف".وأضاف القنصل العراقي "لقد أنهينا لقاء مع المنظمة الدولية للهجرة، أول رحلة إجلاء ستقوم بها وفقا للجدول الزمني ستتم خلال أسبوع، والمنظمة ستدفع كل التكاليف".وفي السياق، أعلنت وزارة النقل العراقية في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "مساء الخميس، بعد الحصول على إذن رسمي، سيتم تشغيل رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية".في وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أنها تعتزم القيام بأربع رحلات ذهاب وعودة من مينسك إلى بغداد يومي الخميس والجمعة، ونفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.وقال: "في البداية، لم نحدد موعد الرحلة في 25 (نوفمبر)، فقط الناس تحدثوا عن هذا التاريخ... لقد تخيلوا".
أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا، مجيد الكناني، اليوم الخميس، أن أكثر من ألف مهاجر أبدوا رغبتهم في مغادرة الأراضي البيلاروسية إلى العراق.
وقال الكناني لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن عدد المهاجرين الراغبين في العودة: "أكثر من ألف".
وأضاف القنصل العراقي "لقد أنهينا لقاء مع المنظمة الدولية للهجرة، أول رحلة إجلاء ستقوم بها وفقا للجدول الزمني ستتم خلال أسبوع، والمنظمة ستدفع كل التكاليف".
وفي السياق، أعلنت وزارة النقل العراقية في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "مساء الخميس، بعد الحصول على إذن رسمي، سيتم تشغيل رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية".
في وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية العراقية، على لسان المتحدث باسمها، أنها تعتزم القيام بأربع رحلات ذهاب وعودة من مينسك إلى بغداد يومي الخميس والجمعة، ونفى القنصل العراقي في روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكناني، تحديد سلطات بلاده لرحلة إجلاء من مينسك بتاريخ اليوم 25 نوفمبر.
وقال: "في البداية، لم نحدد موعد الرحلة في 25 (نوفمبر)، فقط الناس تحدثوا عن هذا التاريخ... لقد تخيلوا".