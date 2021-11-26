https://arabic.sputniknews.com/20211126/أستاذ-آثار-عن-أشعار-احتفالية-الأقصر-طريق-الكباش-مدونة-على-معابد-الفراعنة-1053307632.html

أستاذ آثار عن أشعار احتفالية "الأقصر... طريق الكباش"‏: مدونة على معابد الفراعنة

أستاذ آثار عن أشعار احتفالية "الأقصر... طريق الكباش"‏: مدونة على معابد الفراعنة

كشف أستاذ آثار في جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، عن مفاجأة مثيرة بشأن الأناشيد التي استخدمت في ‏احتفالية "الأقصر... طريق الكباش"، التي أقيمت أمس الخميس، في مدينة... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T15:16+0000

2021-11-26T15:16+0000

2021-11-26T15:16+0000

أخبار مصر الآن

الأقصر

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وقال الدكتور ميسرة عبد الله، إن "كافة الأشعار المصرية القديمة المستخدمة في احتفالية "الأقصر ... طريق الكباش" مأخوذة من أناشيد وترانيم مدونة بالفعل على جدران المعابد المصرية القديمة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعيد الأوبت، وهو العيد الأشهر في مصر القديمة"، بحسب بيان من وزارة السياحة والآثار المصرية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتابع عبد الله، مبيّنا أن "هذه الأشعار عبارة عن 3 أناشيد، هي أنشودة الافتتاحية والمدونة على مقصورة الملكة حتشبسوت الحمراء بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك، وكانت تغنى فى بداية الموكب، وأنشودة نبوءة تتويج الملكة حتشبسوت والمدونة على المقصورة الحمراء، وأنشودة نداء آمون من صالة الـ14 عمود بمعبد الأقصر، وكانت تغنى فى صحبة الموكب ثم يختم بأنشودة الافتتاحية عند وصول الموكب إلى معبد الأقصر".من ناحيته، أوضح المايسترو نادر العباسي في بيان وزارة السياحة والآثار المصرية أن "جميع الأناشيد التي تخللت احتفالية "الأقصر... طريق الكباش" شارك فيها 160 عازف إيقاع مكون من مجموعة من شباب إيقاعات الچيمبي المصري، وإيقاعات الموسيقات العسكرية، وبتسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، وقيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بموكب الأوبت".وأضاف العباسي، مشيرا إلى أن المهندس مفدي ثابت قام بأعمال الهندسة الصوتية والتسجيل لأوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني.وأضاف أن الموسيقى بدأت بغناء الفنانة شهد عز، التي أدت أنشودة الافتتاحية، ثم أنشودة "حتشبسوت" من أداء الفنانة هايدي موسي، ثم أدى الفنان عز الأسطول أنشودة "نداء آمون"، وأخيرا أغنية "الأقصر بلدنا" من أعمال "فرقة رضا" الاستعراضية، وأداها الفنان وائل الفشني.وشهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرينته، انتصار السيسي، أمس الخميس، احتفالية "الأقصر... طريق الكباش"، وهو طريق تاريخي يربط بين أبرز معلمين أثريين في المدينة التي تمتلئ بالآثار، وهما معبد الأقصر ومعابد الكرنك.

https://arabic.sputniknews.com/20211125/تغطية-مباشرة-تابع-لحظة-بلحظة-أحداث-افتتاح-طريق-الكباش-السياحي-في-مصر-1053280412.html

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