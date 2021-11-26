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https://arabic.sputniknews.com/20211126/الحكومة-المولدوفية-توافق-على-صرف-المال-اللازم-لسداد-ديون-غازبروم-الروسية-1053289412.html
الحكومة المولدوفية توافق على صرف المال اللازم لسداد ديون "غازبروم" الروسية
الحكومة المولدوفية توافق على صرف المال اللازم لسداد ديون "غازبروم" الروسية
أعلنت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا غافريليتسا، إن الحكومة وافقت على تحويل الأموال إلى شركة "مولدوفاغاز" لسداد ديون شركة "غازبروم" الروسية، حتى لا تنقطع إمدادات... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T07:04+0000
2021-11-26T07:04+0000
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وقالت غافريليتسا: "لقد اجتمعنا اليوم لجلسة من أجل قضية واحدة، وهي الموافقة على تحويل الأموال إلى شركة "مولدوفاغاز" من أجل سداد الديون لشركة "غازبروم"".وأعلن رئيس برلمان مولدوفا، إيغور غروسو، موافقة البرلمان، أمس الخميس، على تخصيص أموال لسداد الديون المستحقة لشركة "غازبروم" الروسية.في وقت سابق، طلبت رئيسة الوزراء المولدوفية ناتاليا غافريليتسا من البرلمان مناقشة التعديلات على قانون ميزانية الدولة لهذا العام بشكل عاجل من أجل تخصيص أموال لسداد ديون غازبروم مقابل الغاز المستلم في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.يذكر أن مولدوفا لم تسدد بعد ديونها لشركة غازبروم مقابل الغاز الروسي البالغ 74 مليون دولار، على أمل الحصول على تأجيل. وكان من المفترض أن تنتهي مهلة الإنذار الروسي مساء الأربعاء، لكن "غازبروم" منحت مولدوفا تأجيلًا حتى 26 نوفمبر.وفرضت السلطات المولدوفية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة في الفترة الممتدة من 22 أكتوبرتشرين الأول إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تمديد العقد مع شركة غازبروم لمدة خمس سنوات، وكان ذلك مرهونًا بدفع 100% من قيمة الغاز المستلم سابقًا.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/برلمان-مولدوفا-يوافق-على-تخصيص-أموال-لسداد-ديون-شركة-غازبروم-1053269648.html
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روسيا, العالم, نفط, بترول, الغاز الروسي

الحكومة المولدوفية توافق على صرف المال اللازم لسداد ديون "غازبروم" الروسية

07:04 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورغازبروم
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلنت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا غافريليتسا، إن الحكومة وافقت على تحويل الأموال إلى شركة "مولدوفاغاز" لسداد ديون شركة "غازبروم" الروسية، حتى لا تنقطع إمدادات الغاز عن الجمهورية.
وقالت غافريليتسا: "لقد اجتمعنا اليوم لجلسة من أجل قضية واحدة، وهي الموافقة على تحويل الأموال إلى شركة "مولدوفاغاز" من أجل سداد الديون لشركة "غازبروم"".
وأضافت: "تمت الموافقة على ذلك".
وأعلن رئيس برلمان مولدوفا، إيغور غروسو، موافقة البرلمان، أمس الخميس، على تخصيص أموال لسداد الديون المستحقة لشركة "غازبروم" الروسية.
في وقت سابق، طلبت رئيسة الوزراء المولدوفية ناتاليا غافريليتسا من البرلمان مناقشة التعديلات على قانون ميزانية الدولة لهذا العام بشكل عاجل من أجل تخصيص أموال لسداد ديون غازبروم مقابل الغاز المستلم في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
برلمان مولدوفا يوافق على تخصيص أموال لسداد ديون شركة "غازبروم"
أمس, 11:30 GMT
يذكر أن مولدوفا لم تسدد بعد ديونها لشركة غازبروم مقابل الغاز الروسي البالغ 74 مليون دولار، على أمل الحصول على تأجيل. وكان من المفترض أن تنتهي مهلة الإنذار الروسي مساء الأربعاء، لكن "غازبروم" منحت مولدوفا تأجيلًا حتى 26 نوفمبر.
وفرضت السلطات المولدوفية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة في الفترة الممتدة من 22 أكتوبرتشرين الأول إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تمديد العقد مع شركة غازبروم لمدة خمس سنوات، وكان ذلك مرهونًا بدفع 100% من قيمة الغاز المستلم سابقًا.
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