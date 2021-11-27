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أمريكا: "حزب الله" عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط
أمريكا: "حزب الله" عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قدرات "حزب الله" تشكل عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T07:13+0000
2021-11-27T07:14+0000
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جاء ذلك في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، رحبت فيه بإعلان أستراليا "حزب الله" بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي. وأوضحت أن إجراء أستراليا يعد خطوة مهمة نحو مواجهة قدرة "حزب الله" على العمل في أستراليا وخارجها.وأضافت أن محو التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية هو خطوة حاسمة إلى الأمام.وأشارت في البيان إلى أن "حزب الله" منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية، حسب تعبيرها.وذكرت في البيان أن "قدرات التنظيم شبه العسكرية والإرهابية القوية، فضلا عن آليته الدعائية وشبكاته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم، حسب وصفها.وكانت أستراليا، قد أعلنت الأربعاء الماضي، تصنيف جميع أعضاء "حزب الله" بأنهم "منظمة إرهابية"، موسعة الحظر الحالي على الوحدات المسلحة ليشمل المنظمة بأكملها.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/ما-هي-أسباب-وأبعاد--قرار-أستراليا-تصنيف-حزب-الله-منظمة-إرهابية؟-1053269784.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار أستراليا, أخبار حزب الله

أمريكا: "حزب الله" عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط

07:13 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 07:14 GMT 27.11.2021)
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قدرات "حزب الله" تشكل عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، رحبت فيه بإعلان أستراليا "حزب الله" بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.
وأوضحت أن إجراء أستراليا يعد خطوة مهمة نحو مواجهة قدرة "حزب الله" على العمل في أستراليا وخارجها.
وأضافت أن محو التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية هو خطوة حاسمة إلى الأمام.
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
ما هي أسباب وأبعاد قرار أستراليا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية؟
25 نوفمبر, 11:34 GMT
وأشارت في البيان إلى أن "حزب الله" منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية، حسب تعبيرها.
وذكرت في البيان أن "قدرات التنظيم شبه العسكرية والإرهابية القوية، فضلا عن آليته الدعائية وشبكاته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم، حسب وصفها.
وكانت أستراليا، قد أعلنت الأربعاء الماضي، تصنيف جميع أعضاء "حزب الله" بأنهم "منظمة إرهابية"، موسعة الحظر الحالي على الوحدات المسلحة ليشمل المنظمة بأكملها.
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