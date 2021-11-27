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https://arabic.sputniknews.com/20211127/السعودية-توجه-طلبا-إلى-مواطنيها-في-جنوب-أفريقيا-1053337092.html
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا
وجهت السعودية، اليوم السبت، طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا، على خلفية ظهور المتحور "أوميكرون" في تلك البلاد. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T17:31+0000
2021-11-27T17:31+0000
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أفادت من خلاله بأن الوضع الصحي فيها مطمئن ومستقر ولا يدعو للقلق، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية جديدة بهذا الشأن.وجاء بيان السلطات السعودية بعد إلغاء وإيقاف بعض خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب أفريقيا، حيث أعربت المملكة عن أملها من المواطنين الموجودين هناك تسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم، من خلال موقع وزارة الخارجية، وعبر البريد الإلكتروني.ودعت السعودية المواطنين الموجودين في جنوب أفريقيا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة هناك، مع محاولة التواصل مع السفارة في حالة حدوث أي طارئ.ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، بدأت الحدود تغلق على بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، ودول مثل بريطانيا، وعمان، ومصر، والسعودية، والإمارات، وتايلاند، ونيوزيلندا، وهولندا، حظر دخول المسافرين من 7 دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.واستهجنت دولة جنوب أفريقيا، اليوم السبت، قرار عدة دول فرض حظر سفر إليها بعد الإعلان عن اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا، معتبرة أن ذلك يعد بمثابة "عقاب" لها على اكتشاف المتحور الجديد.وعبرت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".ويشعر العلماء بالقلق لأن هذا المتحور يمكنه تعديل نفسه حتى 30 مرة، مما يعني إمكانية سرعة انتشاره وزيادة معدلات العدوى به.
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أخبار السعودية اليوم

السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا

17:31 GMT 27.11.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martinعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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وجهت السعودية، اليوم السبت، طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا، على خلفية ظهور المتحور "أوميكرون" في تلك البلاد.
ونشرت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أفادت من خلاله بأن الوضع الصحي فيها مطمئن ومستقر ولا يدعو للقلق، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية جديدة بهذا الشأن.
وجاء بيان السلطات السعودية بعد إلغاء وإيقاف بعض خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب أفريقيا، حيث أعربت المملكة عن أملها من المواطنين الموجودين هناك تسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم، من خلال موقع وزارة الخارجية، وعبر البريد الإلكتروني.
ودعت السعودية المواطنين الموجودين في جنوب أفريقيا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة هناك، مع محاولة التواصل مع السفارة في حالة حدوث أي طارئ.
ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، بدأت الحدود تغلق على بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، ودول مثل بريطانيا، وعمان، ومصر، والسعودية، والإمارات، وتايلاند، ونيوزيلندا، وهولندا، حظر دخول المسافرين من 7 دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.
واستهجنت دولة جنوب أفريقيا، اليوم السبت، قرار عدة دول فرض حظر سفر إليها بعد الإعلان عن اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا، معتبرة أن ذلك يعد بمثابة "عقاب" لها على اكتشاف المتحور الجديد.
وعبرت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".
ويشعر العلماء بالقلق لأن هذا المتحور يمكنه تعديل نفسه حتى 30 مرة، مما يعني إمكانية سرعة انتشاره وزيادة معدلات العدوى به.
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