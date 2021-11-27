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كيروش: مصر لن تصل إلى كأس العالم بالتاريخ والحضارة... فيديو
كيروش: مصر لن تصل إلى كأس العالم بالتاريخ والحضارة... فيديو
تساءل المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوش كيروش، كيف أن مصر تتأهل 3 مرات فقط لبطولة كأس العالم، مطالبا الجماهير المصرية بأن يكفوا عن الحديث عن التاريخ. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T12:20+0000
2021-11-27T12:29+0000
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وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم السبت، بشأن استعدادات المنتخب المصري للفترة المقبلة: "عندما يتم وضع في نفس الموسم كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، بالتأكيد سيكون الأهم هو كأس العالم".وأضاف: "بالطبع أنا مثلكم أريد الاثنين، لهذا أنا هنا، لكن كأس العالم هو الحلم الذي يسعى له الجميع".وأشار إلى أن "السنغال ونيجيريا والجزائر على سبيل المثال ذهبوا لكأس العالم أكثر من مصر، هذا هو الواقع"، متسائلا: "كيف لمصر أن تتأهل للمونديال 3 مرات فقط؟".يذكر أن المنتخب المصري يستعد للمشاركة في كأس العرب، التي من المقرر أن تقام من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويقع المنتخب مع كل من السودان ولبنان والجزائر.وكان المنتخب المصري قد وصل إلى المرحلة الحاسمة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وينتظر إجراء القرعة لمعرفة من سيواجه من منتخبات المغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا لحجز بطاقة التأهل.
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رياضة, أخبار مصر الآن, أخبار منتخب مصر

كيروش: مصر لن تصل إلى كأس العالم بالتاريخ والحضارة... فيديو

12:20 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 12:29 GMT 27.11.2021)
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Victor R. Caivano
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تساءل المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوش كيروش، كيف أن مصر تتأهل 3 مرات فقط لبطولة كأس العالم، مطالبا الجماهير المصرية بأن يكفوا عن الحديث عن التاريخ.
وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم السبت، بشأن استعدادات المنتخب المصري للفترة المقبلة: "عندما يتم وضع في نفس الموسم كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، بالتأكيد سيكون الأهم هو كأس العالم".
وأضاف: "بالطبع أنا مثلكم أريد الاثنين، لهذا أنا هنا، لكن كأس العالم هو الحلم الذي يسعى له الجميع".

وتابع: "كفى حديثاً عن الماضي وتتويج مصر بأمم أفريقيا 7 مرات آخرها منذ 10 سنوات، لن نفوز بالتاريخ والحضارة، مصر يجب أن تستعد بشكل قوي وتكون الأفضل بين المنتخبات للتأهل لكأس العالم، يجب أن نعمل فقط، هيا بنا نعمل ونستعد لشهر مارس".

وأشار إلى أن "السنغال ونيجيريا والجزائر على سبيل المثال ذهبوا لكأس العالم أكثر من مصر، هذا هو الواقع"، متسائلا: "كيف لمصر أن تتأهل للمونديال 3 مرات فقط؟".
يذكر أن المنتخب المصري يستعد للمشاركة في كأس العرب، التي من المقرر أن تقام من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويقع المنتخب مع كل من السودان ولبنان والجزائر.
وكان المنتخب المصري قد وصل إلى المرحلة الحاسمة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وينتظر إجراء القرعة لمعرفة من سيواجه من منتخبات المغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا لحجز بطاقة التأهل.
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