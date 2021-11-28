إسرائيل تؤكد استضافتها لمسابقة ملكة جمال الكون رغم "أوميكرون"

وأضاف الوزير للصحفيين أن المتسابقات سيحصلن على إعفاءات من القيود وربما يخضعن لاختبار (بي.سي.آر) كل 48 ساعة وغيرها من الإجراءات الاحترازية، حسب "رويترز".وقال رازفوزوف للصحفيين "هذا حدث سيتم بثه في 174 دولة. وهو حدث مهم جدا وتحتاجه إيلات بشدة أيضا".وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس السبت، منع دخول الأجانب إلى البلاد كإجراء احترازي للتصدي لسلالة "أوميكرون" الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن بلاده بحاجة إلى "تضييق الخناق" على حدودها لإبقاء البلاد "مفتوحة داخليا". يذكر أن إسرائيل قد سجلت حالة إصابة واحدة من متغير فيروس كورونا "أوميكرون".
أكد وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستستضيف مسابقة ملكة جمال الكون في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، رغم فرض قيود على السفر في محاولة للتصدي لسلالة "أوميكرون" الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.
وأضاف الوزير للصحفيين أن المتسابقات سيحصلن على إعفاءات من القيود وربما يخضعن لاختبار (بي.سي.آر) كل 48 ساعة وغيرها من الإجراءات الاحترازية، حسب "رويترز".
وقال رازفوزوف للصحفيين "هذا حدث سيتم بثه في 174 دولة. وهو حدث مهم جدا وتحتاجه إيلات بشدة أيضا".