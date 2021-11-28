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إسرائيل تؤكد استضافتها لمسابقة ملكة جمال الكون رغم "أوميكرون"
إسرائيل تؤكد استضافتها لمسابقة ملكة جمال الكون رغم "أوميكرون"
أكد وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستستضيف مسابقة ملكة جمال الكون في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، رغم فرض قيود على السفر في... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T11:17+0000
2021-11-28T11:17+0000
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وأضاف الوزير للصحفيين أن المتسابقات سيحصلن على إعفاءات من القيود وربما يخضعن لاختبار (بي.سي.آر) كل 48 ساعة وغيرها من الإجراءات الاحترازية، حسب "رويترز".وقال رازفوزوف للصحفيين "هذا حدث سيتم بثه في 174 دولة. وهو حدث مهم جدا وتحتاجه إيلات بشدة أيضا".وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس السبت، منع دخول الأجانب إلى البلاد كإجراء احترازي للتصدي لسلالة "أوميكرون" الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن بلاده بحاجة إلى "تضييق الخناق" على حدودها لإبقاء البلاد "مفتوحة داخليا". يذكر أن إسرائيل قد سجلت حالة إصابة واحدة من متغير فيروس كورونا "أوميكرون".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

إسرائيل تؤكد استضافتها لمسابقة ملكة جمال الكون رغم "أوميكرون"

11:17 GMT 28.11.2021
© REUTERS / Elijah Nouvelageالمشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون لعام 2019"، أتلانتا، جورجيا 8 ديسمبر 2019
المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2019، أتلانتا، جورجيا 8 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / Elijah Nouvelage
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أكد وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستستضيف مسابقة ملكة جمال الكون في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، رغم فرض قيود على السفر في محاولة للتصدي لسلالة "أوميكرون" الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.
وأضاف الوزير للصحفيين أن المتسابقات سيحصلن على إعفاءات من القيود وربما يخضعن لاختبار (بي.سي.آر) كل 48 ساعة وغيرها من الإجراءات الاحترازية، حسب "رويترز".
وقال رازفوزوف للصحفيين "هذا حدث سيتم بثه في 174 دولة. وهو حدث مهم جدا وتحتاجه إيلات بشدة أيضا".
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وتابع "سنعرف كيف ندير هذا الحدث الهام، موضحا أن إسرائيل سيكون لديها فعاليات مثل هذه، والتي التزمت بها بالفعل ولا يمكن أن تلغيها".
وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس السبت، منع دخول الأجانب إلى البلاد كإجراء احترازي للتصدي لسلالة "أوميكرون" الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.
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فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن بلاده بحاجة إلى "تضييق الخناق" على حدودها لإبقاء البلاد "مفتوحة داخليا".
يذكر أن إسرائيل قد سجلت حالة إصابة واحدة من متغير فيروس كورونا "أوميكرون".
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