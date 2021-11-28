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خاطئة وخطيرة... احذر هذه العادات عند تناول الأدوية
خاطئة وخطيرة... احذر هذه العادات عند تناول الأدوية
حذرت هيئة الدواء المصرية، من عادات خاطئة وشائعة – بعضها خطير – عند استخدام الأدوية المختلفة، والتي قد يترتب عليها آثار غير مرغوبة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:01+0000
2021-11-28T12:01+0000
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دواء
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ففي منشور عبر "فيسبوك"، نبهت الهيئة أنه لا يجب إطلاقا، تقسيم أقراص الدواء، ما لم يكن ذلك مذكورا بالنشرة الخاصة بها أو بتوجيه من الطبيب أو الصيدلي، مشيرة إلى أن بعض الأقراص تغطى بطبقة خاصة لحفظها والإبقاء على فاعليتها، وبالتالي فإن كسرها قد يؤثر سلبا بها.كما وجهت الهيئة بعدم استخدام الملاعق والأدوات المنزلية لتقدير المستحضرات الدوائية السائلة، نظرا لاختلاف أحجامها، ونصحت باستخدام "محقنة فموية" والتي تتوافر في الصيدليات أو المكيال الملحق بالدواء.وفي مقطع فيديو توضحي نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، عرفت الهيئة الأخطاء الدوائية بأنها "استخدام الدواء بطريقة غير مناسبة أو التعامل مع المريض بشكل خاطئ".وقالت إن ذلك قد يحدث في أي وقت، بداية من كتابة الوصفة الطبية من قبل المعالج أو نقلها أو صرفها أو تحضيرها، وحتى عند تناولها أو إعطائها للمريض وعند قياس نتائجها.ونصحت باستشارة الصيدلي حول الاستخدام الآمن والسليم للدواء، باعتباره أحد الخبراء ويمتلك المعلومات الكافية للمساعدة، مع ضرورة استيضاح كل ما يتعلق بالتعليمات التي تصدر عن الطبيب أو الصيدلي.ووجهت الهيئة المواطنين بالتعرف عن اسماء الأدوية التي يكتبها الطبيب، والدور الذي يلعبه في العلاج، والوقت المستغرق لبدء المفعول، ومقدار الجرعة المحددة ومدتها، والطريقة الصحيحة لتناول الدواء وتخزينه.ويجدر أيضا بالمريض أن يسأل عن كيفية التصرف إذا تناول جرعة بمقدار غير الموصوف، وما إذا كان الدواء يتفاعل مع أي طعام أو شراب أو دواء آخر.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/علماء-روس-يبتكرون-دواء-لعلاج-كورونا-بمتحوريه-دلتا-وغاما-1050730197.html
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منوعات, علوم, دواء

خاطئة وخطيرة... احذر هذه العادات عند تناول الأدوية

12:01 GMT 28.11.2021
© Depositphotos / Valerii_Honcharukدواء في يد رجل
دواء في يد رجل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Depositphotos / Valerii_Honcharuk
تابعنا عبر
حذرت هيئة الدواء المصرية، من عادات خاطئة وشائعة – بعضها خطير – عند استخدام الأدوية المختلفة، والتي قد يترتب عليها آثار غير مرغوبة.
ففي منشور عبر "فيسبوك"، نبهت الهيئة أنه لا يجب إطلاقا، تقسيم أقراص الدواء، ما لم يكن ذلك مذكورا بالنشرة الخاصة بها أو بتوجيه من الطبيب أو الصيدلي، مشيرة إلى أن بعض الأقراص تغطى بطبقة خاصة لحفظها والإبقاء على فاعليتها، وبالتالي فإن كسرها قد يؤثر سلبا بها.
كما وجهت الهيئة بعدم استخدام الملاعق والأدوات المنزلية لتقدير المستحضرات الدوائية السائلة، نظرا لاختلاف أحجامها، ونصحت باستخدام "محقنة فموية" والتي تتوافر في الصيدليات أو المكيال الملحق بالدواء.
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
علماء روس يبتكرون دواء لعلاج كورونا بمتحوريه "دلتا" و"غاما"
17 نوفمبر, 13:41 GMT
وفي مقطع فيديو توضحي نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، عرفت الهيئة الأخطاء الدوائية بأنها "استخدام الدواء بطريقة غير مناسبة أو التعامل مع المريض بشكل خاطئ".
وقالت إن ذلك قد يحدث في أي وقت، بداية من كتابة الوصفة الطبية من قبل المعالج أو نقلها أو صرفها أو تحضيرها، وحتى عند تناولها أو إعطائها للمريض وعند قياس نتائجها.
ونصحت باستشارة الصيدلي حول الاستخدام الآمن والسليم للدواء، باعتباره أحد الخبراء ويمتلك المعلومات الكافية للمساعدة، مع ضرورة استيضاح كل ما يتعلق بالتعليمات التي تصدر عن الطبيب أو الصيدلي.
ووجهت الهيئة المواطنين بالتعرف عن اسماء الأدوية التي يكتبها الطبيب، والدور الذي يلعبه في العلاج، والوقت المستغرق لبدء المفعول، ومقدار الجرعة المحددة ومدتها، والطريقة الصحيحة لتناول الدواء وتخزينه.
ويجدر أيضا بالمريض أن يسأل عن كيفية التصرف إذا تناول جرعة بمقدار غير الموصوف، وما إذا كان الدواء يتفاعل مع أي طعام أو شراب أو دواء آخر.
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