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https://arabic.sputniknews.com/20211128/سويسرا-تضيف-مصر-وبريطانيا-وهولندا-لقائمة-الحجر-الصحي-بسبب-أوميكرون-1053343086.html
سويسرا تضيف مصر وبريطانيا وهولندا لقائمة الحجر الصحي بسبب أوميكرون
سويسرا تضيف مصر وبريطانيا وهولندا لقائمة الحجر الصحي بسبب أوميكرون
أعلنت وزارة الصحة في سويسرا، أنه تم يوم السبت توسيع ضرورة الحجر الصحي لوقف انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T02:38+0000
2021-11-28T02:38+0000
سلالة كورونا الجديدة
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وبحسب وزارة الصحة في سويسرا، شمل الحجر الصحي المسافرين القادمين من مصر وبريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ومالاوي، حيث تم اكتشاف إصابات.وحظرت سويسرا يوم الجمعة الرحلات الجوية المباشرة من جنوب أفريقيا والمنطقة المحيطة بسبب اكتشاف سلالة أوميكرون بينما فرضت أيضا قيودا على السفر من دول أخرى من بينها هونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا.ولن يسمح لأحد بالدخول من تلك الدول إلا المواطنين السويسريين، أو من لديهم تصريح إقامة في سويسرا أو منطقة شنغين.وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة على تويتر، إنه الآن بعد اكتشاف إصابات جديدة بأوميكرون سيكون لزاما على المسافرين القادمين من بريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ومصر ومالاوي إثبات عدم إصابتهم بكوفيد-19 من خلال اختبار والبقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام أيضا.وتم اكتشاف إصابتين بسلالة أوميكرون في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا وفي إيطاليا، وكلاهما جار لسويسرا، لكن سويسرا لم تفرض حتى الآن قيودا على السفر على أي دولة تشترك معها في الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/أول-دولة-في-العالم-تحظر-دخول-الأجانب-بسبب-ميكرون-1053342147.html
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سلالة كورونا الجديدة

سويسرا تضيف مصر وبريطانيا وهولندا لقائمة الحجر الصحي بسبب أوميكرون

02:38 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffriniصورة لتمثال يرتدي كمامة كجزء من الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في سانت كروا، سويسرا 18 أبريل 2021
صورة لتمثال يرتدي كمامة كجزء من الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في سانت كروا، سويسرا 18 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
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أعلنت وزارة الصحة في سويسرا، أنه تم يوم السبت توسيع ضرورة الحجر الصحي لوقف انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.
وبحسب وزارة الصحة في سويسرا، شمل الحجر الصحي المسافرين القادمين من مصر وبريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ومالاوي، حيث تم اكتشاف إصابات.
وحظرت سويسرا يوم الجمعة الرحلات الجوية المباشرة من جنوب أفريقيا والمنطقة المحيطة بسبب اكتشاف سلالة أوميكرون بينما فرضت أيضا قيودا على السفر من دول أخرى من بينها هونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا.
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ولن يسمح لأحد بالدخول من تلك الدول إلا المواطنين السويسريين، أو من لديهم تصريح إقامة في سويسرا أو منطقة شنغين.
وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة على تويتر، إنه الآن بعد اكتشاف إصابات جديدة بأوميكرون سيكون لزاما على المسافرين القادمين من بريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ومصر ومالاوي إثبات عدم إصابتهم بكوفيد-19 من خلال اختبار والبقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام أيضا.
ولم يوضح ما إذا كان السفر من تلك البلدان سيقتصر على المواطنين السويسريين والمقيمين أم لا.
وتم اكتشاف إصابتين بسلالة أوميكرون في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا وفي إيطاليا، وكلاهما جار لسويسرا، لكن سويسرا لم تفرض حتى الآن قيودا على السفر على أي دولة تشترك معها في الحدود.
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