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https://arabic.sputniknews.com/20211128/سيف-الإسلام-القذافي-القضاة-رفضوا-عقد-جلسة-للنظر-في-الطعن-ضد-قرار-استبعادي-1053363502.html
سيف الإسلام القذافي: القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعادي
سيف الإسلام القذافي: القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعادي
أعلن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، أن القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T15:16+0000
2021-11-28T15:16+0000
سيف الإسلام القذافي
أخبار ليبيا اليوم
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وقال سيف الإسلام القذافي على حسابه في "تويتر"، إن وكان سيف الإسلام ، قد طعن الخميس الماضي، أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.وصرح خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي، في فيديو متداول، بأن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها، حيث كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله.ووفقا له، فإن "قوة مسلحة هاجمت المحكمة وطردت الموظفين والقضاة بقوة السلاح".يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/خبر-يثير-جدلا-هل-أسقطت-المحكمة-الدولية-طلب-تسليم-سيف-الإسلام-القذافي؟-1053321268.html
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سيف الإسلام القذافي, أخبار ليبيا اليوم

سيف الإسلام القذافي: القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعادي

15:16 GMT 28.11.2021
© AP Photo / Ben Curtisسيف الإسلام معمر القذافي‎
سيف الإسلام معمر القذافي‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Ben Curtis
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أعلن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، أن القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وقال سيف الإسلام القذافي على حسابه في "تويتر"، إن
"المحامين غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021".
وكان سيف الإسلام ، قد طعن الخميس الماضي، أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.
وصرح خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي، في فيديو متداول، بأن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها، حيث كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله.
سيف الإسلام القذافي يجلس في طائرة في الزنتان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
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أمس, 09:22 GMT
ووفقا له، فإن "قوة مسلحة هاجمت المحكمة وطردت الموظفين والقضاة بقوة السلاح".
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
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