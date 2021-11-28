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https://arabic.sputniknews.com/20211128/فرنسا-ترصد-8-حالات-إصابة-محتملة-بمتحور-أوميكرون-1053376669.html
فرنسا ترصد 8 حالات إصابة محتملة بمتحور أوميكرون
فرنسا ترصد 8 حالات إصابة محتملة بمتحور أوميكرون
قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، إنها رصدت ثماني حالات إصابة محتملة بمتحور كوفيد الجديد "أوميكرون" في أنحاء البلاد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T23:05+0000
2021-11-28T23:05+0000
فيروس كورونا
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وتابعت الوزارة في بيان، أن الأشخاص الذي يشتبه بإصابتهم بالمتحور الجديد قدموا من دول الجنوب الأفريقي، لكن الأمر قد يستغرق عدة أيام للتأكد تماما من الإصابات، وفقا لرويترز.هذا وقد كان وزير الصحة أوليفييه فيران قال صباح اليوم، إنه "من المحتمل جدا أن يكون المتحور الجديد وصل الى الأراضي الفرنسية".كانت منظمة الصحة العالمية، قالت اليوم، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.وأكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور. وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/بعد-أوميكرون-توافق-دولي-حول-معاهدة-للتصدي-للأوبئة-مستقبلا-1053375945.html
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فيروس كورونا

فرنسا ترصد 8 حالات إصابة محتملة بمتحور أوميكرون

23:05 GMT 28.11.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTESسوق الكريسماس في حديقة التويلري بباريس فرنسا 27 نوفمبر 2021
سوق الكريسماس في حديقة التويلري بباريس فرنسا 27 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، إنها رصدت ثماني حالات إصابة محتملة بمتحور كوفيد الجديد "أوميكرون" في أنحاء البلاد.
وتابعت الوزارة في بيان، أن الأشخاص الذي يشتبه بإصابتهم بالمتحور الجديد قدموا من دول الجنوب الأفريقي، لكن الأمر قد يستغرق عدة أيام للتأكد تماما من الإصابات، وفقا لرويترز.
وهذه هي أول مرة في فرنسا التي يتم فيها الإعلان عن وصد حالات إصابة بالمتحور الجديد.
هذا وقد كان وزير الصحة أوليفييه فيران قال صباح اليوم، إنه "من المحتمل جدا أن يكون المتحور الجديد وصل الى الأراضي الفرنسية".
كانت منظمة الصحة العالمية، قالت اليوم، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
بعد أوميكرون.. توافق دولي حول معاهدة للتصدي للأوبئة مستقبلا
21:47 GMT
وأكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور. وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.
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