فرنسا ترصد 8 حالات إصابة محتملة بمتحور أوميكرون

وتابعت الوزارة في بيان، أن الأشخاص الذي يشتبه بإصابتهم بالمتحور الجديد قدموا من دول الجنوب الأفريقي، لكن الأمر قد يستغرق عدة أيام للتأكد تماما من الإصابات، وفقا لرويترز.هذا وقد كان وزير الصحة أوليفييه فيران قال صباح اليوم، إنه "من المحتمل جدا أن يكون المتحور الجديد وصل الى الأراضي الفرنسية".كانت منظمة الصحة العالمية، قالت اليوم، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد "أوميكرون" أشد عدوى مقارنة بمتحور "سارس كوف-2" أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.وأكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور. وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.
وأكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور. وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.