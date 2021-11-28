https://arabic.sputniknews.com/20211128/بعد-أوميكرون-توافق-دولي-حول-معاهدة-للتصدي-للأوبئة-مستقبلا-1053375945.html

بعد أوميكرون.. توافق دولي حول معاهدة للتصدي للأوبئة مستقبلا

بعد أوميكرون.. توافق دولي حول معاهدة للتصدي للأوبئة مستقبلا

قال دبلوماسيون، اليوم الأحد، إن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية توصلت إلى توافق مبدئي على التفاوض بخصوص معاهدة مستقبلية للتصدي للأوبئة، بعد تضييق الفجوة... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T21:47+0000

2021-11-28T21:47+0000

2021-11-28T21:54+0000

فيروس كورونا

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وأضاف الدبلوماسيون، أن مشروع القرار، الذي تم التوصل إليه في المفاوضات مطلع الأسبوع، سيُعرض على وزراء الصحة لاعتماده في الاجتماع الخاص لمنظمة الصحة العالمية الذي يستمر ثلاثة أيام بدءا من يوم غد الاثنين.وجاءت الانفراجة الدبلوماسية وسط قلق دولي متزايد بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا هذا الشهر، والذي يواصل الانتشار في أنحاء العالم، وفقا لرويترز.ويتوقع أن تكون المعاهدة الدولية لتعزيز منع الأوبئة وتحسين التصدي لها جاهزة بحلول مايو/أيار 2024، وستغطي مسائل مثل تبادل البيانات وتسلسل الجينوم للفيروسات الناشئة وأي لقاحات وعقاقير محتملة تنتج عن أبحاث طبية.وقال سايمون مانلي، سفير بريطانيا لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، في بيان "قد يكون هذا القرار، الخاص بإنشاء هيئة تفاوضية بشأن اتفاقية مستقبلية للتصدي للأوبئة، نهاية البداية فقط، لكن المرونة الظاهرة واتساع نطاق الدعم هما مؤشر جيد على الجهود القادمة".وقال دبلوماسيون الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة، تدعمها دول بينها البرازيل والهند، كانت مترددة في الالتزام بمعاهدة ملزمة.وقال دبلوماسي أوروبي، "تم الاتفاق على نص مرض جدا بالنسبة لنا. كما أنه يتيح للأمريكيين سبيلا للخروج".وأكد دبلوماسي آخر، "نتيجة جيدة... كان هناك الكثير من حسن النية للتوصل إلى لغة مشتركة". ونُشرت مسودة القرار على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20211128/الصحة-العالمية-تصدر-توضيحا-بخصوص-المتحور-أوميكرون--1053372133.html

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فيروس كورونا