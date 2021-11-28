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هل تذهب الأوضاع على الحدود الإثيوبية السودانية إلى مزيد من التصعيد؟
هل تذهب الأوضاع على الحدود الإثيوبية السودانية إلى مزيد من التصعيد؟
قال الكاتب والباحث السياسي السوداني، شوقي عبد العظيم، إن الخرطوم تسيطر بالفعل على مناطق كبيرة في منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، مؤكدا أنه من الصعب السيطرة... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T13:41+0000
2021-11-28T13:41+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
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وتوقع عبد العظيم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، "ألا يزيد التوتر في هذه المنطقة على هذا الحد، إلا في حدود تدخل القوات السوادنية المتواجدة داخل الفشقة بغية تأمين المزارعين الذي يعملون في الحصاد".وأشار إلى أن "منطقة الصراع بين الأطراف الإثيوبية محاذية للحدود السودانية وخاصة في منطقة الفشقة الصغرى والكبرى"، موضحا أن"الهشاشة الأمنية دائما تدفع بالمسلحين للهجوم على مناطق الحصاد".ولفت إلى أنه "مع انتشار القوات المتعددة ـ خاصة التيغراي والأمهرة ـ في تلك المناطق أصبحت الأحداث تأخذ شكلا جديدا من الهجوم المنظم والسلاح خلال الفترة الأخيرة".وأعلن الجيش السوداني مقتل 6 من عناصره أثناء صد هجوم شنته قوات تابعة للجيش الإثيوبي ومجموعات إثيوبية مسلحة في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.وأوضح في بيان أن "قوات الجيش السوداني التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة نورين، تعرضت لاعتداء وهجوم من قبل مجموعات تابعة للجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضي السودانية".وأضاف أن "قوات الجيش السوداني تصدت للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".
https://arabic.sputniknews.com/20211127/الجيش-السوداني-يكشف-رسميا-تفاصيل-الهجوم-الإثيوبي-على-قواته-1053339885.html
https://arabic.sputniknews.com/20211127/قوات-مسلحة-إثيوبية-تشن-هجوما-على-السودان-وأنباء-عن-مواجهات-بالأسلحة-الثقيلة-1053327736.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

هل تذهب الأوضاع على الحدود الإثيوبية السودانية إلى مزيد من التصعيد؟

13:41 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYعناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة
عناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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قال الكاتب والباحث السياسي السوداني، شوقي عبد العظيم، إن الخرطوم تسيطر بالفعل على مناطق كبيرة في منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، مؤكدا أنه من الصعب السيطرة على هذا الواقع، بسبب ما اعتبره "هشاشة أمنية"، في الجانب الإثيوبي.
وتوقع عبد العظيم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، "ألا يزيد التوتر في هذه المنطقة على هذا الحد، إلا في حدود تدخل القوات السوادنية المتواجدة داخل الفشقة بغية تأمين المزارعين الذي يعملون في الحصاد".
جنود سودانيون يشاركون في تمرين للجيش في الخرطوم في 30 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
الجيش السوداني يكشف رسميا تفاصيل الهجوم الإثيوبي على قواته
أمس, 20:14 GMT
وأشار إلى أن "منطقة الصراع بين الأطراف الإثيوبية محاذية للحدود السودانية وخاصة في منطقة الفشقة الصغرى والكبرى"، موضحا أن"الهشاشة الأمنية دائما تدفع بالمسلحين للهجوم على مناطق الحصاد".
ولفت إلى أنه "مع انتشار القوات المتعددة ـ خاصة التيغراي والأمهرة ـ في تلك المناطق أصبحت الأحداث تأخذ شكلا جديدا من الهجوم المنظم والسلاح خلال الفترة الأخيرة".
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
قوات مسلحة إثيوبية تشن هجوما على السودان وأنباء عن مواجهات بالأسلحة الثقيلة
أمس, 12:52 GMT
وأعلن الجيش السوداني مقتل 6 من عناصره أثناء صد هجوم شنته قوات تابعة للجيش الإثيوبي ومجموعات إثيوبية مسلحة في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
وأوضح في بيان أن "قوات الجيش السوداني التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة نورين، تعرضت لاعتداء وهجوم من قبل مجموعات تابعة للجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضي السودانية".
وأضاف أن "قوات الجيش السوداني تصدت للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".
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