https://arabic.sputniknews.com/20211128/وزيران-بريطانيا-وإسرائيل-ستعملان-ليلا-ونهارا-لمنع-تحول-إيران-إلى-قوة-نووية-1053376810.html

وزيران: بريطانيا وإسرائيل ستعملان ليلا ونهارا لمنع تحول إيران إلى قوة نووية

وزيران: بريطانيا وإسرائيل ستعملان ليلا ونهارا لمنع تحول إيران إلى قوة نووية

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن بريطانيا وإسرائيل "ستعملان ليلا ونهارا" للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T23:40+0000

2021-11-28T23:40+0000

2021-11-28T23:40+0000

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/1046163550_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_10715d5c560afda44f11b5fc41dc093c.jpg

وقال الوزيران في مقال مشترك بصحيفة تليغراف يوم الأحد، إن "الوقت يمر، مما يزيد من ضرورة التعاون الوثيق مع شركائنا وأصدقائنا لإحباط طموحات طهران".وفي وقت سابق اليوم، وجهت إسرائيل طلبا للقوى الكبرى، عشية استئناف المحادثات النووية مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا، باشتراط استمرار المحادثات مع إيران بوقف طهران تخصيب اليورانيوم.ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إنه "مع مرور كل يوم، تصبح المفاوضات مع إيران أكثر تعقيدا، وكذلك فرص التوصل إلى اتفاق.يشار إلى أنه من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد غدا إلى فرنسا وبريطانيا في زيارة تركز بشكل شبه حصري على "التهديد الإيراني".والشهر المقبل، من المتوقع أن ينطلق وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، إلى واشنطن لعقد عدة اجتماعات أمنية مع المسؤولين الأمريكيين حول الملف الإيراني.وفي ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن بلاده "قلقة للغاية" من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران، وكذلك من السماح بضخ المليارات من الدولارات إليها، مقابل فرض قيود غير كافية في الملف النووي، على حد قوله.وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أخيرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، غدا 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

https://arabic.sputniknews.com/20211128/بينيت-نبعث-رسالة-عاجلة-إلى-أمريكا-بشأن-النووي-الإيراني-1053351814.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم