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https://arabic.sputniknews.com/20211128/-دراسة-تحذر-من-عرضين-رئيسيين-لـأوميكرون-لدى-حاملي-اللقاح-1053367923.html
دراسة تحذر من عرضين رئيسيين لـ"أوميكرون" لدى حاملي اللقاح
دراسة تحذر من عرضين رئيسيين لـ"أوميكرون" لدى حاملي اللقاح
توقع خبراء حلول المتحوّر الجديد من كورونا "أوميكرون" محل المتحوّر الحالي "دلتا"، وساد القلق من احتمالية أن أوميكرون "قد يخترق المناعة المكتسبة من اللقاحات". 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T16:41+0000
2021-11-28T16:41+0000
فيروس كورونا
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ووفقًا لدراسة قام بها تطبيق "زوي كوفيد"، هناك نوعان من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا يجب الانتباه لهما إذا كنت قد تلقيت التطعيم بالكامل، حسبما نشر موقع "إكسبرس".أعراض روتينية قد تخفي الأعظموقال مطورو البرنامج: "إذا تم تطعيمك وبدأت بالعطاس أو السعال بشكل متكرر دون سبب، فيجب عليك البقاء في المنزل وإجراء تحليل كوفيد-19".وأكدوا أن هذين العارضين هما المسؤولان في الغالب عن انتقال الفيروس، كما دعا الأطباء إلى الانتباه إلى علامات العدوى الأخرى، لا سيما فقدان حاسة التذوق والشم.ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل ما يقرب من 260 مليون حالة إصابة بـ "كوفيد-19" في العالم، وتوفي نحو 5.2 مليون مريض.ووفقًا للباحثين، تشير العديد من التغييرات الجديدة في جينوم كوفيد-19 إلى قابلية عالية لانتقال العدوى، لهذا المتغير ومقاومة الأجسام المضادة الواقية لأولئك الذين أصيبوا بالمرض وتم تطعيمهم، وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج النهائية، يقترح الخبراء أن أوميكرون تم تطويره في الأصل لدى شخص يعاني من نقص المناعة، وربما قد كان مريضًا بالإيدز.وتم اكتشاف قرابة 100 مصاب في جنوب أفريقيا، فضلا عن حالات واردة معزولة في دول أوروبية وهونغ كونغ وإسرائيل، وحظر الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى دخول الأجانب من عدد من الدول الأفريقية.وتجددت مخاوف العالم من العودة للإغلاق بسبب جائحة كورونا في بداية العام الثالث لتفشي الفيروس، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية إدراج المتحور الجديد "أوميكرون"، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
https://arabic.sputniknews.com/20211128/أمريكا-متحور-أوميكرون-يصل-حتما-إلينا-ويجب-الاستعداد-لفعل-أي-شيء-1053363379.html
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فيروس كورونا

دراسة تحذر من عرضين رئيسيين لـ"أوميكرون" لدى حاملي اللقاح

16:41 GMT 28.11.2021
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
توقع خبراء حلول المتحوّر الجديد من كورونا "أوميكرون" محل المتحوّر الحالي "دلتا"، وساد القلق من احتمالية أن أوميكرون "قد يخترق المناعة المكتسبة من اللقاحات".
ووفقًا لدراسة قام بها تطبيق "زوي كوفيد"، هناك نوعان من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا يجب الانتباه لهما إذا كنت قد تلقيت التطعيم بالكامل، حسبما نشر موقع "إكسبرس".
أعراض روتينية قد تخفي الأعظم
وقال مطورو البرنامج: "إذا تم تطعيمك وبدأت بالعطاس أو السعال بشكل متكرر دون سبب، فيجب عليك البقاء في المنزل وإجراء تحليل كوفيد-19".
وأكدوا أن هذين العارضين هما المسؤولان في الغالب عن انتقال الفيروس، كما دعا الأطباء إلى الانتباه إلى علامات العدوى الأخرى، لا سيما فقدان حاسة التذوق والشم.
ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل ما يقرب من 260 مليون حالة إصابة بـ "كوفيد-19" في العالم، وتوفي نحو 5.2 مليون مريض.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلوح بيده للصحفيين أثناء وصوله مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
أمريكا: متحور "أوميكرون" يصل حتما إلينا ويجب الاستعداد لفعل "أي شيء"
15:15 GMT
ووفقًا للباحثين، تشير العديد من التغييرات الجديدة في جينوم كوفيد-19 إلى قابلية عالية لانتقال العدوى، لهذا المتغير ومقاومة الأجسام المضادة الواقية لأولئك الذين أصيبوا بالمرض وتم تطعيمهم، وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج النهائية، يقترح الخبراء أن أوميكرون تم تطويره في الأصل لدى شخص يعاني من نقص المناعة، وربما قد كان مريضًا بالإيدز.
وتم اكتشاف قرابة 100 مصاب في جنوب أفريقيا، فضلا عن حالات واردة معزولة في دول أوروبية وهونغ كونغ وإسرائيل، وحظر الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى دخول الأجانب من عدد من الدول الأفريقية.
وتجددت مخاوف العالم من العودة للإغلاق بسبب جائحة كورونا في بداية العام الثالث لتفشي الفيروس، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية إدراج المتحور الجديد "أوميكرون"، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
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