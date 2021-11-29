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https://arabic.sputniknews.com/20211129/السيسي-يتفقد-أول-طائرة-مصرية-بدون-طيار-في-إيديكس-2021-فيديو-1053392168.html
السيسي يتفقد أول طائرة مصرية بدون طيار في "إيديكس 2021"... فيديو
السيسي يتفقد أول طائرة مصرية بدون طيار في "إيديكس 2021"... فيديو
تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال افتتاحه معرض الصناعات ‏الدفاعية "إيديكس 2021"، أول طائرة مصرية بدون طيار.‏ 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T15:19+0000
2021-11-29T15:49+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
إيديكس
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ويطرح "إيديكس 2021" لأول مرة طائرات مصرية بدون طيار، من إنتاج مصانع طائرات الهيئة العربية للتصنيع، وهي من طراز "نوووت"، والمجهزة للاستطلاع أو التدريب أو تنفيذ المهام، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.كما تم استعراض أمام الرئيس المصري في المعرض ولأول مرة منظومات مجابهة الطائرات بدون طيار، وكذلك منظومات تنظيم الحدود لتأمين الحدود البرية والبحرية، لسرعة اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب بحرا وجوا.ويقام معرض"إيديكس 2021" في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويشهد مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيديكس

السيسي يتفقد أول طائرة مصرية بدون طيار في "إيديكس 2021"... فيديو

15:19 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 15:49 GMT 29.11.2021)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال افتتاحه معرض الصناعات ‏الدفاعية "إيديكس 2021"، أول طائرة مصرية بدون طيار.‏
ويطرح "إيديكس 2021" لأول مرة طائرات مصرية بدون طيار، من إنتاج مصانع طائرات الهيئة العربية للتصنيع، وهي من طراز "نوووت"، والمجهزة للاستطلاع أو التدريب أو تنفيذ المهام، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
كما تم استعراض أمام الرئيس المصري في المعرض ولأول مرة منظومات مجابهة الطائرات بدون طيار، وكذلك منظومات تنظيم الحدود لتأمين الحدود البرية والبحرية، لسرعة اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب بحرا وجوا.
ويقام معرض"إيديكس 2021" في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويشهد مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة.
أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا
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